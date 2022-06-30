خلال النصف الأول من 2022.. المكاسب تتدفق فِيْ أسواق المال الإماراتية

أضافت البورصات المحلية أكثر من 481.3 مليار درهم إلَّى رأسمالها السوقي خلال النصف الأول من العام الجاري.

يأتي ذلك بدعم من المكاسب القوية للأسهم المدرجة وزيادة الطلب من المستثمرين الدوليين، بالإضافة إلَّى عمليات الإدراج الجديدة.

سجل المكاسب .. والقوائم المتتالية

وبحسب رصد وكالة أنباء الإمارات “وام”، ارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 2.038 تريليون درهم نهاية العام الماضي إلَّى 2.519 تريليون درهم فِيْ نهاية تداولات اليوم، موزعة بواقع 1.99 تريليون درهم لسهم أبوظبي. الصرف، و 527 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وتعززت القيمة السوقية للأسواق المحلية من خلال مكاسب الأسْهُمْ القيادية، بالإضافة إلَّى عمليات الإدراج الجديدة التي شملت “موانئ أبوظبي” و “ديوا” و “بروج” و “جي إف إتش” و “إنفِيْكتوس إنفستمنتس”، والتي كانت تم إدراجها مؤخرًا فِيْ سوق نمو فِيْ سوق أبوظبي للأوراق المالية. تمويل.

لا تزال العروض والإدراجات العامة الأولية فِيْ أسواق الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة المتبقية من العام، حيث من المتوقع أن تُدرج تيكوم أسهمها فِيْ سوق دبي المالي فِيْ 5 يوليو 2022، بعد أن أكَمْلت بنجاح طرحها العام الأولي وجمعت 1.7 مليار درهم. بقيمة 1.7 مليار درهم. استقبلت طلبات الاكتتاب 35.4 مليار درهم، مما نتج عَنّْه تغطية إجمالية لحجم الأسْهُمْ المطروحة بأكثر من 21 مرة حسب السعر النهائي.

المستويات التاريخية

ارتفع مؤشر FTSE لسوق أبوظبي العام خلال النصف الأول بنسبة 9.7٪ ليغلق عَنّْد 9313.22 نقطة، ونجح السوق خلال تلك الفترة فِيْ تحقيق أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق، حيث وصل إلَّى 10171 نقطة فِيْ أبريل الماضي، بينما ارتفع سوق دبي المالي بنسبة ما يقرب من 1٪ ليغلق عَنّْد 3223.29 نقطة.

وبحسب رصد وام، ضخ المستثمرون الأجانب نحو 14.3 مليار درهم فِيْ الأسواق كحصيلة شراء موزعة بواقع 12.43 مليار درهم فِيْ سوق أبوظبي للأوراق المالية و 1.84 مليار درهم فِيْ سوق دبي المالي، فِيْ إشارة إلَّى زيادة الطلب الدولي. المستثمرين لاغتنام فرص السوق.

استقطبت الأسواق المحلية أكثر من 260.6 مليار درهم من السيولة فِيْ النصف الأول، موزعة بواقع 211.3 مليار درهم فِيْ سوق أبوظبي، و 49.3 مليار درهم فِيْ سوق دبي، وتم تداول 53.8 مليار سهم، بما فِيْ ذلك 34.2 مليار سهم فِيْ أبوظبي. و 19.6 مليار سهم فِيْ سوق دبي. من خلال 1.95 مليون صفقة.