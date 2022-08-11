خلال ساعات.. إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين

ومن المتوقع الإعلان عن نتيجة النقل الداخلي للمعلمين عبر نظام نور في غضون ساعات قليلة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان اليوم الخميس عن نتيجة حركة النقل الداخلي عبر نظام نور عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه مع حركة النقل توقف تكليف جميع شاغلي التعليم المخصصين لمهام غير التدريس، والذين تم نقلهم ضمن إجراءات النقل لهذا العام، وتم نقلهم حسب تخصصاتهم كمعلمين.

وسبق أن أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه لا يحق للمستفيدين المطالبة بنقل المهام التي كلفوا بها قبل التحويل، ويمكنهم طلب الترشيح في التدريبات المدرسية أو الإشراف وفق الآلية المحددة في التعليم. . الإدارات التي تم نقلهم إليها.

باستثناء الوزارة، يوجه المعينون للعمل غير التدريس حسب الاختصاصات التي كلفوا بها.

استلام طلبات الاعتراض

وتبدأ الإدارات التربوية في استقبال طلبات الاعتراضات على نتائج الحراك الداخلي، لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من يوم الجمعة، فور إعلان المدارس الجديدة للطلاب المنقولين.

المصادقة الرسمية على نتائج الحركة

ومن المقرر أن تتم الموافقة على نتائج هذه الخطوة رسمياً من قبل مديري التربية والتعليم في المناطق والمحافظات في يوم 16 محرم الحالي، مشيرة إلى أن الوزارة أعلنت أن نتيجة نقل النقل الداخلي ستعلن يوم الخميس 11 أغسطس. .

وكانت وزارة التربية والتعليم قد دعت شاغلي الوظائف التدريسية للدخول من خلال حساباتهم في نظام “نور” خلال الفترة من 1444/12/12 إلى 1444/2/1، وتسجيل رغبات النقل الداخلي، حيث أمرت قطاعات القطاع.