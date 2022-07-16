خلال 15 يوماً.. توزيع 12 مليون لتر من ماء زمزم على الحجاج بالمسجد الحرام

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نحو 12 مليون لتر من ماء زمزم داخل المسجد الحرام على الحجاج هذا العام لمدة 15 يوما من 1 ذي الحجة 1 حتى 15.

قال مدير ادارة ري زمزم بالمسجد الحرام عبد الرحمن الزهراني ان الدائرة وزعت 990 الف لتر من خلال توزيعها (3) ملايين (330 مل) حاوية و (11) مليونا و (10) الاف لتر.، موزعة من خلال (25) ألف حاوية مياه مقدسة، بسعة (40) لترًا، موزعة على الجامع الكبير وساحاته، ومرافقه الخارجية، لتعبئتها خمس مرات في اليوم، بالإضافة إلى 80 عربة ذكية بعربة. سعة (80) لترا، وتناثرت المشربية والدبابات حول الجامع الكبير وساحاته.

وأضاف الزهراني أن عبوات مياه زمزم توزع عبر 300 كيس متنقل، مشيراً إلى أن 1150 عاملاً يقدمون خدمات مياه زمزم.

تعقيم الأغطية بإشراف عالي

وأشار إلى أن المحافظ والحقائب والعربات يتم غسلها وتعقيمها بشكل دوري في وقت قياسي وبقوى عاملة تتوافق مع جميع المعايير الصحية، وبواسطة مضخات موفرة للمياه وتنظف بمنظفات صديقة للبيئة، ثم تشطف وتعقم وتجفف. وجاهز للاستخدام.

وأشار إلى أنه يشرف عليها 150 مشرفًا للتأكد من تنفيذ جميع برامج العمل المتعلقة بنقل وتوزيع الأكياس وغسلها في حوضين أحدهما في بدروم امتداد الملك عبد الله والآخر بالدور الأرضي المجاور. إلى البوابة (64)، ومن ثم توزيعها في جميع أنحاء المسجد الحرام مع إحداثيات مختارة وفق معايير تراعي كثافة الوافدين حسب مداخل ومخارج المسجد الحرام وأماكن الصلاة والمشاة، وذلك للتأكد من أن تبارك الماء يصل حجاج بيت الله.

كما أشار الزهراني إلى أن جميع أوعية المياه المقدسة داخل المسجد الحرام تخضع للفحص على مدار 24 ساعة من قبل العاملين في مختبر زمزم، بإجمالي أكثر من 70 عينة في اليوم، من خلال عمل 24 ساعة. النظام.

تيسير لضيوف الرحمن

وأوضح أن الإدارة تسعى ضمن برامجها لتطوير نظام الخدمة الميدانية إلى دعم محافظ زمزم بالوسائل الرقمية التي تساهم في تسهيل وصول ضيوف الرحمن، بما يتماشى مع خطة الانطلاق المستقبلية للرئاسة والتحولات الرقمية 2024، ومواءمة أهداف رؤية المملكة (2030).

ولفت إلى أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الوزارة. – العميد للشؤون والخدمات الميدانية وإنجاز حماية البيئة ونائب رئيس عام المسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتنمية السيد محمد بن مصلح الجابري.