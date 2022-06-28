خلال 45 ثانية.. إنهاء إجراءات سفر الحجاج في مطار جاكرتا

وثق الحجاج الإندونيسيون الأوقات التي أكملوا فيها إجراءات سفرهم إلى أرض المملكة في مطار جاكرتا بعد الانتهاء من إجراءاتهم بسهولة وفي أقل من دقيقة ضمن مبادرة طريق مكة.

ووثقت صحيفة “المواطن” سعادة حجاج إندونيسيا بعد إنهاء إجراءاتهم، حيث التقطوا صورًا تذكارية في مطار جاكرتا قبل سفرهم إلى المملكة لأداء فريضة الحج هذا العام 1444 هـ.

إطلاق مبادرة طريق مكة

ويأتي إطلاق مبادرة طريق مكة في إندونيسيا ومملكة ماليزيا وباكستان والمغرب وبنغلاديش هذا العام 1444 هـ استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية في تيسير الحجاج، وحماس القادة الحكماء لرعاية الحجاج.، سقيهم ومساعدتهم ورعاية شؤونهم.

أهداف مبادرة طريق مكة

مبادرة “طريق مكة”، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج لخدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، تهدف إلى إنهاء إجراءات الحجاج المستفيدين من بلادهم، ابتداء من إصدار التأشيرة إلكترونياً وأخذ الخصائص الحيوية، والمرور بإتمام إجراءات الجوازات بمطار بلد المغادرة بعد التحقق من المتطلبات الصحية المقدمة، بالإضافة إلى ترميز الأمتعة وتصنيفها حسب النقل و ترتيبات الإقامة في المملكة، عند وصولهم، يتم نقلهم مباشرة إلى الحافلات لنقلهم إلى أماكن إقامتهم في مكة والمدينة، مع مسارات محددة، بينما تهتم الجهات الخدمية بتسليم أمتعتهم في منازلهم.