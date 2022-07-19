خلال 5 سنوات.. الأسْهُمْ الإماراتية قبلة للاستثمارات الفرنسية

وبلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية فِيْ أسواق الأسْهُمْ الإماراتية نحو 3.7 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية.

وعزز المستثمرون الفرنسيون خلال السنوات الماضية استثماراتهم فِيْ الأسواق المالية الإماراتية، فِيْ ظل العلاقات المتنامية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتي امتدت لتشمل كافة الجوانب والمجالات، بما فِيْ ذلك أسواق الأسْهُمْ.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، بناء على بيانات رسمية من سوقي دبي وأبوظبي الماليين، بلغت قيمة تعاملات الفرنسيين (بيع وشراء) فِيْ الأسواق المحلية نحو 3.7 مليار درهم، بعد تداول نحو 981 مليون سهم خلال هذه الفترة. الفترة من 2017 إلَّى النصف الأول من هذا العام. 2022.

وزاد عدد المستثمرين الفرنسيين فِيْ الأسواق المحلية إلَّى 4499 مستثمرا موزعين على 3848 مستثمرا فِيْ سوق دبي المالي و 651 مستثمرا فِيْ بورصة أبوظبي منهم 606 أفراد و 45 مؤسسة.

سوق أبو ظبي

وبلغت قيمة تداولات الفرنسيين (بيع وشراء) فِيْ سوق أبوظبي حاجز المليار درهم، بتداول 201.7 مليون سهم، خلال الفترة من 2017 إلَّى النصف الأول من العام الجاري 2022.

وبلغت قيمة تداولات الفرنسيين (بيعاً وشراءً) فِيْ سوق أبوظبي 77.5 مليون درهم، بتداول 36.2 مليون سهم فِيْ 2017، ونحو 45.9 مليون درهم، بتداول 10.77 مليون سهم فِيْ 2022، و 156.26 مليون درهم، بتداول 45.19 مليون سهم. فِيْ 2022 و 110.03 مليون درهم فِيْ التداول. 20.9 مليون سهم فِيْ 2022 و 373.8 مليون درهم، بتداول 54.18 مليون سهم فِيْ 2022، لتصل إلَّى 236.2 مليون درهم، بتداول 34.5 مليون سهم فِيْ النصف الأول من العام الجاري.

سوق دبي

بينما فِيْ سوق دبي المالي، بلغت قيمة تداولات الفرنسيين (بيعاً وشراءً) نحو 2.67 مليار درهم بعد عمليات شراء بقيمة 2.24 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 430.1 مليون درهم، بصافِيْ استثمار 1.81 مليار درهم كإجمالي. حصيلة الشراء خلال الفترة من 2017 إلَّى النصف الأول من العام 2022..

تداول الفرنسيون أكثر من 779 مليون سهم فِيْ سوق دبي المالي خلال الفترة من 2017 إلَّى النصف الأول من العام 2022، بعد شراء نحو 582.1 مليون سهم مقابل بيع نحو 196.9 مليون سهم، بصافِيْ استثمار 385.2 مليون. الأسْهُمْ كعائدات شراء.

وبلغت مشتريات الفرنسيين فِيْ سوق دبي المالي نحو 70.9 مليون درهم موزعة على 83.1 مليون سهم فِيْ 2017، و 26.87 مليون درهم موزعة على 17.5 مليون سهم فِيْ 2022، و 68.2 مليون درهم موزعة على 41.5 مليون سهم فِيْ 2022، و 29.7. مليون درهم توزيع 12.7 مليون سهم عام 2022.

زادت المشتريات الفرنسية فِيْ سوق دبي المالي بشكل ملحوظ خلال العام الماضي 2022 وحتى النصف الأول من العام الجاري، لتتجاوز 2.03 مليار درهم موزعة على 439.4 مليون سهم.