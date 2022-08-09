خلال 50 يوماً.. ضبط 2291 إعلاناً عقارياً مخالفاً

كشفت المديرية العامة للعقار، أنه خلال الفترة من 23 يونيو إلى 9 أغسطس، تم ضبط 2291 إعلانًا عقاريًا مخالفًا، تمت معالجة 1385 إعلانًا منها، فيما لا يزال أكثر من 900 إعلانًا قيد المعالجة. يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لمتابعة تنفيذ قرارات الرقابة على الإعلانات العقارية ولوائح ترخيص المنصات الإلكترونية، بهدف خدمة قطاع العقارات ورفع جودة الخدمات المقدمة وضمان الحفاظ على حقوق. .

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن عدد المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة هو 3، في حين بلغ عدد المنشآت العقارية المصنفة رسمياً 55 منشأة، مشيرة إلى أن مركز خدمة الأعضاء بالإدارة العامة للعقار تلقى 160 تقريراً عقارياً. و 5600 طلب خدمة للمعلنين العقاريين، منها 498 للمنشآت وأكثر من 5100 للأفراد.

خدمة العقارات

ونوهت الهيئة إلى أن عدد المستخدمين المسجلين لخدمة عقارية تجاوز 8100 مستفيد، وسجلت خدمة التفويض 908 تصاريح عقارية إلكترونية، فيما بلغ عدد المنشآت العقارية المسجلة 651 منشأة، في حين بلغ عدد المنازعات العقارية المعروضة في الدولة. وصل المركز السعودي للتحكيم العقاري إلى 97 نزاعًا عقاريًا.

بلاغات ضد المخالفين

ودعت الهيئة العامة للعقار المتعاملين في العقارات إلى تقديم بلاغ عن المخالفين عبر الرابط الإلكتروني https//eservices.rega.gov.sa أو الاتصال على الرقم المجاني (8003030099).

جاءت هذه اللوائح في إطار دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم وإشراف وتطوير القطاع العقاري غير الحكومي، لتحسين حوكمة القطاع، وزيادة كفاءة أدائه، والحفاظ على استدامته، وخدمة الشركاء ورفع مستوى الشفافية في القطاع العقاري.