خلال 6 أشهر.. الاستثمارات الإماراتية فِيْ مصر ترتفع بنسبة 169%

ارتفعت قيمة الاستثمارات الإماراتية فِيْ مصر إلَّى 1.9 مليار دولار (6.98 مليار درهم) خلال النصف الأول من السنة المالية 2022-2022.

وذلك مقابل 712.6 مليون دولار (2.617 مليار درهم) خلال نفس الفترة من العام المالي 2022-2022 بزيادة 169.1٪، حسبما كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فِيْ مصر.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فِيْ بيان صدر اليوم الأحد، عَنّْ ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات إلَّى نحو 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2022. نفس الفترة من عام 2022، بزيادة قدرها 1.4 فِيْ المائة.

وأوضح التقرير أن أبرز المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري هِيْ البلاستيك ومنتجاته بقيمة 144.9 مليون دولار، ثم اللآلئ الطبيعية والأحجار الكريمة بقيمة 77.5 مليون دولار. بالوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 67.6 مليون دولار ثم الحديد والصلب. 53.4 مليون دولار والأسماك 45.7 مليون دولار.

بينما من حيث أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلَّى الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري، فقد تم تصديرها باللآلئ الطبيعية والأحجار الكريمة بقيمة 351.6 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية وقطع الغيار بقيمة 64.1 مليون دولار، والفواكه ذات القيمة. 29.4 مليون دولار، والملابس بقيمة 24.9 مليون دولار.

وبحسب بيان الإحصاء المصري، فقد بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين فِيْ الإمارات 3.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2022-2022، مقابل 3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2022، بزيادة قدرها 1.4 فِيْ المائة.

وصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان، إلَّى مدينة العلمين المصرية، اليوم الأحد، 21 أغسطس 2022، وكان فِيْ استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعقدت قمة ثنائية لرئيسي الإمارات ومصر تناولت تبادل الرؤى ووجهات النظر حول القضايا الدولية والأمن الإقليمي والوضع الراهن فِيْ المنطقة العربية.

وأكد بيان صادر عَنّْ الرئاسة المصرية أهمية تعزيز العمل العربي المشترك والوحدة العربية فِيْ مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية.

كَمْا بحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والفرص الواعدة العديدة لتوسيع آفاقه إلَّى مستويات أوسع من شأنها تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.