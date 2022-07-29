خلطات الفازلين والملح لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة

أصبحت مشكلة إزالة شعر الجسم والوجه من أكثر المشاكل شيوعًا التي تواجه الكثير من النساء والفتيات اليوم، حيث تلجأ الكثير من النساء إلى استخدام طرق إزالة شعر الوجه والجسم التي تسبب الحساسية والالتهابات على الجلد والجسم، أو تلجأ بعض النساء إلى إزالة شعر الجسم والوجه بجلسات الليزر والتي لها تكاليفها وأسعارها عالية، ولهذا سنشرح فِيْ هذا المقال وصفة لإحدى أهم الوصفات التي تعطي نتائج فعالة عند استخدامها دون التسبب فِيْ ألم أو عدوى. للجسم والجلد، وهِيْ وصفة الفازلين والملح، والتي يمكن تحضيرها بسهُولة فِيْ المنزل.

مكونات لخليط الفازلين والملح لإزالة شعر الوجه والجسم

نستمر معك بالمكونات التي نحتاجها لتحضير خليط الفازلين والملح فِيْ المنزل بمكونات سهلة وبسيطة وآمنة للبشرة والبشرة، ونزيل الشعر من الجذور، حيث يؤخر ظهُور الشعر مرة أخرى وهذه المكونات هِيْ توجد فِيْ كل منزل، وإليك هذه المكونات موضحة على النحو التالي.

ملعقتان كبيرتان من ملح الطعام الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحَلْيب السائل.

ربع كوب ماء ورد لترطيب البشرة.

طريقة تحضير خليط من الفازلين والملح فِيْ المنزل لإزالة شعر الوجه والجسم

وبعد أن أوضحنا لكَمْ فِيْ السطور السابقة المكونات التي نحتاجها لتحضير هذا المزيج السحري الذي يزيل شعر الوجه والجسم من الجذور، ويقلل من ظهُور الشعر مرة أخرى.

فِيْ وعاء للخلط، ضعي ملعقتين كبيرتين من ملح الطعام وملعقتين كبيرتين من الفازلين والحَلْيب السائل بالكَمْيات المذكورة أعلاه، ثم اخلطي كل هذه المكونات جيدًا.

ثم ستلاحظين قوام العجين ويتم عمل مقشر للوجه والجسم قبل يوم كامل من وضع الخليط.

ثم ننشر الخليط على الجزء المخصص لإزالة الشعر، ونزيل الكتلة فِيْ الاتجاه المعاكس لاتجاه الشعر، ونكرر نفس الخطوة عدة مرات حتى تتم إزالة كل الشعر من الوجه أو منطقة الجسم.

اشطف جسمك أو وجهك جيدًا بالماء الفاتر، ثم أضف القليل من ماء الورد للترطيب وستلاحظ بشرة ناعمة أثناء تساقط الشعر تمامًا.

ذكرنا فِيْ المقال كيفِيْة إزالة الشعر الزائد بشكل دائم من جذور الجسم والوجه باستخدام بعض المكونات البسيطة التي يمكن تحضيرها مثل الملح والخل، حيث يمكن عمل طريقة إزالة الشعر الزائد باستخدام هذه المكونات البسيطة الموجودة فِيْ فِيْ كل منزل يعمل فِيْه الملح والفازلين على إزالة شعر الجسم فِيْ دقائق معدودة.