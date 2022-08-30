خلطات تبيض الجسم في أسبوع، من استطاعة أي انسان من القيام بتبييض الجسم باستعمال مجموعة كبيرة من الطرق الطبية والاعتيادي، ولكن للحصول على النتائج وفي اكثر الوقت سوف تحتاجين لاستعمال هذه الوسائل لمدة طويلة قد تصل لأسابيع أو أشهر، وليس من المستطاع عن طريق أسبوع واحد تبييض الجسم بالكامل.

خلطات تبييض الجسم في أسبوع

عزيزتي المرأة يمكنك الحصول على درجة البياض التي تريدينها في غضون 7 أيام فقط باستخدام إحدى الوصفات الفعالة لتبييض الجسم، وفيما يلي سنشرح أفضل خلطات تبييض الجسم في أسبوع، على النحو التالي

1 ـ خلطة الحناء لتبييض الجسم في أسبوع

أ- المكونات

مكونات خلطة الحناء لتبييض الجسم في أسبوع هي كالتالي

4 ملاعق صغيرة من مسحوق الحناء.

2 ملاعق صغيرة من زيت اللوز الحلو.

2 ملاعق صغيرة من شاي البابونج.

2 ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

1 ملعقة صغيرة قرنفل.

1 كوب ونصف ماء.

طريقة التحضير ب

طريقة تحضير خليط الحناء لتبييض الجسم في أسبوع كالتالي

يحضر وعاء ويوضع فيه مسحوق الحناء وشاي البابونج والقرنفل والماء وتقلب جميع المكونات جيداً. ثم نرفع القدر على النار ونتركه حتى يصل لدرجة الغليان لمدة 10 دقائق. ثم يُرفع القدر عن النار ويترك حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة. أضف الآن كل من عصير الليمون وزيت اللوز الحلو إلى الخليط السابق مع التقليب جيدًا حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض. يوضع الخليط على الجسم ويترك لمدة 15 دقيقة. أخيرًا، يتم غسل الجسم بالماء الفاتر. للحصول على أفضل النتائج، تتكرر هذه العملية يوميًا، مباشرة قبل الاستحمام، ولمدة 7 أيام، حيث يعتبر هذا المزيج من أفضل الخلطات لتبييض الجسم في أسبوع.

2- خليط من عصير الشمندر والكركم لتبييض الجسم في أسبوع

أ- المكونات

مكونات خليط عصير الشمندر والكركم لتبييض الجسم في أسبوع كالتالي

2 ملاعق كبيرة من عصير الشمندر.

1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

طريقة التحضير ب

طريقة تحضير خليط من الشمندر والكركم لتبييض الجسم في أسبوع كالتالي

نحضر وعاء ونضع فيه عصير الشمندر والكركم ويقلب جيدا. يوضع هذا الخليط على الجسم مع توزيع جيد ويترك ليجف لمدة 15 دقيقة. يمكن الآن غسل الجسم بالماء الفاتر. للحصول على أفضل النتائج، استمر في تكرار استخدام هذا الخليط بشكل يومي لمدة 7 أيام.

3 ـ خليط الكركم لتبييض الجسم في أسبوع

أ- المكونات

مكونات خلطة الكركم لتبييض الجسم في أسبوع كالتالي

2 ملاعق كبيرة من العسل.

8 ملاعق كبيرة من مسحوق الكركم.

كمية قليلة من الماء.

طريقة التحضير ب

طريقة تحضير خليط الكركم لتبييض الجسم في أسبوع كالتالي

يُحضر وعاء ويوضع فيه العسل ومسحوق الكركم والماء، وتقلب هذه المكونات جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس على شكل عجينة سميكة نوعًا ما. ضعي المزيج على الجسم واتركيه لمدة 20 دقيقة. بعد أن يجف الخليط تمامًا على الجلد، يُفرك بحركة دائرية، مع مراعاة أنه يتم بلطف حتى لا يلتهب البشرة. ثم يمكن إزالة باقي هذا الخليط بالماء الفاتر. للحصول على أفضل النتائج، كرر هذه العملية لمدة 7 أيام يوميًا.

4 ـ خليط زيت جوز الهند والليمون لتبييض الجسم في أسبوع

أ- المكونات

مكونات خليط جوز الهند والليمون لتبييض الجسم في أسبوع كالتالي

عصير 2 ليمون كبير.

1/2 كوب زيت جوز الهند.

1 ملعقة كبيرة حليب بودرة.

طريقة التحضير ب

طريقة تحضير خليط جوز الهند والليمون لتبييض الجسم في أسبوع كالتالي

نحضر وعاء ونضع فيه الليمون وزيت جوز الهند والحليب البودرة. نخلط جميع المكونات معًا جيدًا حتى نحصل على مزيج متماسك. أصبح الخليط الآن جهازًا للتطبيق على الجلد. اتركي المزيج على البشرة لمدة 20 دقيقة حتى يجف تمامًا. ثم يغسل الجلد جيدا بالماء الفاتر ويجفف. للحصول على أفضل النتائج، يتم استخدام هذا الخليط مرة واحدة يوميًا لمدة 7 أيام.

5 ـ خلطة سدر لتبييض الجسم في أسبوع

أ- المكونات

مكونات خلطة السدر لتبييض الجسم في أسبوع كالتالي

2 كوب مسحوق سدر.

1/4 كوب ماء ورد.

1/2 كوب نشاء.

1/2 كوب عصير ليمون.

1/4 كوب جليكوليد.

1/2 كوب حليب كامل الدسم.

ب طريقة التحضير

طريقة تحضير خلطة السدر لتبييض الجسم في أسبوع كالتالي

يُحضر وعاء ويوضع فيه مسحوق السدر وماء الورد والنشا وعصير الليمون والجليكوليد ويخلطون جيدًا. في قدر على الموقد، يسخن الحليب. ثم يضاف الحليب الساخن تدريجياً إلى الخليط السابق مع التحريك المستمر. بعد ذلك استحم بالماء الساخن ثم ضعي المزيج على الجسم فور تجفيفه جيداً. اتركي الخليط على الجسم لمدة 30 دقيقة حتى يجف تمامًا. ثم اغسل الجسم بالماء الدافئ. للحصول على أفضل النتائج، ضع في اعتبارك استخدام هذه الوصفة يوميًا لمدة 7 أيام.

6- مزيج من الخيار وماء الورد لتبييض الجسم في أسبوع

أ- المكونات

مكونات مزيج الخيار وماء الورد لتبييض الجسم في أسبوع كالتالي

خيار واحد مهروس.

1/4 كوب ماء ورد.

ب طريقة التحضير

طريقة تحضير خليط من الخيار وماء الورد لتبييض الجسم في أسبوع كالتالي

نحضر وعاء ونضع فيه الخيار وماء الورد ونقلبهما جيداً. ثم نضع المزيج على البشرة ووزعيها جيداً ونتركها حتى تجف. أخيرًا، يُغسل الجلد بالماء الفاتر ويُجفف. للحصول على أفضل النتائج، يتم استخدام هذا الخليط يوميًا لمدة 7 أيام.

7- خليط الفازلين لتبييض الجسم في أسبوع

أ- المكونات

مكونات خليط الفازلين لتبييض الجسم في أسبوع كالتالي

4 ملاعق كبيرة من الفازلين.

1 ملعقة كبيرة من الجلسرين.

1 ملعقة كبيرة زيت لوز.

1/2 ملعقة كبيرة زيت الخروع.

ب طريقة التحضير

طريقة تحضير خليط من الفازلين لتبييض الجسم في أسبوع كالتالي

يُحضر وعاء نظيف ويوضع فيه كل من الفازلين والجلسرين وزيت اللوز وزيت الخروع. امزج جميع المكونات معًا جيدًا للحصول على مزيج متجانس. يفضل تقشير البشرة أولا ثم وضع الخليط عليها مساءا وتركها حتى صباح اليوم التالي. في الصباح، اغسل الجلد جيدًا بالماء الفاتر. للحصول على أفضل النتائج، يتم تطبيق هذا الخليط على الجسم يوميًا لمدة 7 أيام.

8 ـ خليط برتقال لتبييض الجسم في أسبوع

أ- المكونات

مكونات خليط البرتقال لتبييض الجسم في أسبوع هي كالتالي

2 ملاعق كبيرة من قشر البرتقال المجفف.

2 ملاعق كبيرة من اللبن الزبادي.

1 كوب عصير برتقال طازج.

ب طريقة التحضير

طريقة تحضير خليط البرتقال لتبييض الجسم في أسبوع كالتالي

يُحضر وعاء ويوضع فيه قشر برتقال مجفف وحليب وعصير برتقال طازج. ثم نقلب جميع المكونات حتى تمتزج جيدًا. يوضع المزيج على البشرة لمدة 30 دقيقة ثم يغسل الجلد جيداً بالماء الدافئ. للحصول على أفضل النتائج، كرري هذه الوصفة لمدة 7 أيام.

توجد مجموعة كبيرة من الوسائل الطبية التي من المستطاع استعمالها لتبييض الجسم، وتفتيح المناطق الغامقة، والتي تحتاج وقتًا طويلا حتى تظهر مفعولها مثل كريمات التبييض التي تعمل على التخفيف من مادة الميلانين بالجلد.