خلطات تبيض الجسم والوجه للعروس من التصبغات والبقع الداكنة تبيض فوري من أول استعمال 

خلطات تبيض جسم العروس ووجهها، كل عروس جديدة تستعد لحفل زفافها تسعى للحصول على بشرة بيضاء وناعمة، تشعر كالحرير، من أجل اكتساب الثقة بالنفس، خاصة أمام زوجها، مما يزيدها الجمال، وكل فتاة تعاني من السمرة أو أي مشكلة جلدية تحَلْم بالحصول على بشرة صافِيْة تتمتع بالحيوية والنضارة فِيْ أقصر وقت ممكن، وذلك لضيق الوقت الذي تقضيه فِيْ أغلب الوقت فِيْ تحضير نفسك. أحكامك وتنظيف الشقة الزوجية، لذلك حرصت سيدتنا على تزويدك ببعض الوصفات التي ستساعدك على تبييض جسد زفافك قبل ليلة زفافك باستخدام بعض العناصر الطبيعية التي لا تزال صحية وآمنة تمامًا لبشرتك، بدون الاضطرار إلى إنفاق الكثير من المال على الذهاب إلى صالونات التجميل للحصول على النتيجة التي تريدها.

خلطات تبييض الجسم والوجه للعروس

المكونات

حبتان من ثمار الرمان.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

بضع قطرات من زيت اللوز الحَلْو.

كيف تستعد

فِيْ وعاء بحجم مناسب، قشر ثمار الرمان، ثم تعريض قشور الرمان لأشعة الشمس لمدة يومين كاملين (48 ساعة).

ثم نضع القشرة المجففة فِيْ خلاط أو مطحنة، ثم تطحن جيداً حتى تتحول القشرة إلى مسحوق.

أضيفِيْ مسحوق الرمان إلى الزبادي واخلطيهم جيداً.

أضف بضع قطرات من زيت اللوز الحَلْو إلى القناع الناتج واخلط المكونات جيدًا حتى تحصل على قناع متماسك نسبيًا.

اغسل جلد جسمك جيدًا بالماء والصابون، واتركه رطبًا قليلاً.

ابدأ بتوزيع القناع الناتج على جميع أجزاء جسمك، وافركه جيدًا بحركات دائرية لطيفة، ثم انتظر حتى يجف تمامًا.

اغسل بشرتك بالماء الفاتر.

كرري هذه الوصفة (2-3 مرات) فِيْ الأسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

وصفة الليمون وماء الورد لتبييض وجه العروس وجسمها

كوب من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

كيف تستعد