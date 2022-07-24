خلطات تبيض الوجه والجسم بسرعة الصاروخ حتي لو كان الاسمرار هتبقي ملكة جمال من اول استعمال

يمزج لتفتيح الوجه والجسم بسرعة، نتابعها أدناه من هذه الفقرات التالية، حيث نذكر أهم المعلومات عن الخلطات الطبيعية التي تساعد على تبييض الجسم والقضاء على أي وجود تصبغ، مثل مكون الخلطات الطبيعية من الطبيعة موجود فِيْ المنزل يمكنه تخليص البشرة من أي ظهُور للعلامات والبقع الداكنة مما يمنع ظهُور الجلد بلون نضر ومشرق، وفِيْما يلي نقدم خلطات مميزة، وهذه الخلطات تحسن لون البشرة، ونحن سيوفر لك المكونات الأساسية والطريقة المناسبة لتحضيرها.

خلطات لتبييض الوجه والجسم بسرعة

وصفات طبيعية لتبييض بشرة الوجه والجسم باستخدام المكونات التالية لصنع خليط النشا الذي يعمل على جعل البشرة خالية من أي تصبغ، وفِيْما يلي نقدم لكَمْ أهم المكونات الأساسية لخليط النشا

المكونات

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من الليمون

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة زيت زيتون.

ربع ملعقة صغيرة كركَمْ.

كيف تستعد

يتكون الخليط من الفازلين ويذوب تماما فِيْ حمام مائي.

يتكون خليط من النشا والفازلين.

يقلب المزيج بعد إضافة باقي المكونات.

يجب أن تكون الوصفة متجانسة تمامًا، للحصول على أفضل تركيبة طبيعية تعمل فِيْ تبييض البشرة والجسم كله، حيث تعتبر من الخلطات التي تقضي على أي تواجد للحبوب.

وصفة الخميرة لتبييض الوجه والجسم.

يمكن تحضير الخليط بعد إحضار المكونات التي نذكرها بالطريقة التالية

ملعقة كبيرة من الخميرة.

قطرات فِيْتامين هـ.

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة حَلْيب بودرة.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

كيف تستعد