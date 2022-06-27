خلطات طبيعيه للشعر بعد الكيراتين

ماسكات الشعر الطبيعية بعد الكيراتين – مرحبًا بكم في رحلة رائعة حيث سأريكم أفضل ماسكات الشعر بعد الكيراتين للحفاظ على مظهر شعرك الكيراتين رائعًا دائمًا.

لا يهم إذا كان الجو حارًا أو باردًا أو عاصفًا. لا يهم أيضًا إذا كنت مضطرًا للخروج من المنزل ولديك مليون شيء للقيام به.

لا شيء من هذا مهم لأنه مع أقنعة الشعر بعد الكيراتين سيظل شعرك جميلًا ولامعًا وكثيفًا.

وإذا كنت لا تزال لا تصدقني، فاستمر في القراءة. إذا كان بإمكاني فعل ذلك، فأنا متأكد من أنك تستطيع ذلك أيضًا.

في كل مرة دخلت فيها إلى الصالون للحصول على علاج بالكيراتين، كنت أتوسل إليه أن يستمر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في شعري.

الاسباب

أعتقد أن هذا واضح. يمكن أن تكلف علاجات الكيراتين في الصالون حوالي 300 دولار.

لا يسعني إلا أن أدفع الكثير مقابل رفاهية علاج الشعر كل شهر.

لقد استخدمت الفوط الحريرية ولم أسحب شعري بربطات أو مشابك لجعل الكيراتين يدوم لفترة أطول.

ومع كل هذا يتلاشى الكيراتين بعد عشرين يومًا. شهر واحد كحد أقصى. اختفى تماما. لا أستطيع تحمل تجعد شعري بعد الآن.

لكن حسابي المصرفي لا يسمح بمعالجة الكيراتين تقريبًا كل شهر ونصف.

ثم تذكرت اقتباسًا من ألبرت أينشتاين “ليس لدي أي مواهب خاصة، لكني أشعر بالفضول الشديد”.

لذلك، بعد عدة أيام من البحث، قررت المجازفة والقيام بعلاج الكيراتين.

لكن هذه المرة أجريت بعض التغييرات على مستحضر للعناية ببشرتي.

بدأت باستخدام أقنعة تحتوي على مكونات طبيعية للعناية بالكيراتين.

بهذه الطريقة لم أحصل على شعر جميل باستمرار فحسب، بل أطال عمر العلاج.

قبل ذلك استغرقت شهرًا على الأكثر، لكنها استمرت الآن ثلاثة أشهر.

لذا، أود اليوم أن أشارككم الأقنعة التي أستخدمها في شعري والعلاجات الأخرى التي أمارسها للعناية بالكيراتين.

أتمنى أن تعمل هذه الحيلة معك.

أقنعة لجعل شعرك تعالج الكيراتين ويستمر العلاج لفترة طويلة

هل تريد أن تعرف ما هو

# 1 قناع أرغان ARVAZALLIA

هل تريدني أن أخبرك بما فكرت به في المرات القليلة الأولى التي استخدمت فيها هذا القناع

أين كان يختبئ طوال حياتي ترك شعري لامعًا حتى بعد ثلاثة أشهر من العلاج.

كما لاحظت أن شعري بدا أكثر كثافة وأقل تلفًا مما زاد من تأثير مادة الكيراتين.

كنت أستخدمه كل أسبوعين. بعد غسل شعري بشامبو خالٍ من الكبريتات وتجفيف شعري بالمنشفة، قمت بنشر كمية وفيرة على شعري.

قمت بتدليك الشعر في دوائر ولفته بقبعة الاستحمام.

ثم تركت المنتج لمدة ساعة عندما جففته، وبدا شعري رائعًا، على الرغم من مرور ثلاثة أشهر منذ أن ذهبت إلى الصالون.

# 2 عناصر قناع ويلا

بما أن هذا القناع لا يحتوي على كبريتات، فهو لا يمحو آثار الكيراتين.

لا شك أن من أفضل المزايا هي الجودة، لأننا لا ننسى أن المنتجات التي أنشأتها Wella جديرة بالثقة.

يمكنك دهنه على شعر مبلل وتركه لمدة عشرين دقيقة ثم اشطفيه.

اغسل المنتج بالكثير من الماء البارد لتحقيق لمعان مثالي.

الآن، بالنسبة لأولئك الذين يحبون كل الأشياء الطبيعية والعضوية، فإن الخبر السار هو أنه في خزانتك يمكنك العثور على أفضل متخصصي العناية بالشعر للشعر المعالج بالكيراتين.

أقنعة منزلية بمكونات طبيعية

# 1 قناع الليمون والبيض

مكونات

صفار بيضة

عصير ليمون

إجراءات

في وعاء، اخلطي عصير الليمون وصفار البيض.

يجب أن تحصل على خليط متجانس حقًا.

بمجرد حصولك على ذلك، وزعيه على شعر مبلل واتركيه لمدة ثلاثين دقيقة.

ثم اغسلي شعرك بشامبو خالٍ من الكبريتات.

قناع زيت جوز الهند

يبقى الشعر رطبًا

أعلم أنك سمعت عن فوائد زيت جوز الهند. لدرجة أنك يجب أن تشتهي جوز الهند.

هذا ما حدث لي أيضًا. لكن، بالتفكير في محفظتي، قررت أن الوقت قد حان لتجربتها. لذلك اشتريته واستخدمته مرة واحدة في الأسبوع لإطالة آثار علاج استقامة الكيراتين.

رائعة حقا. يأتي زيت جوز الهند في صورة صلبة.

قم بتسخينه في غلاية مزدوجة وعندما يكون من السهل التحكم فيه، قم بنشر أربع ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند على رأسك.

قم ببعض التدليك الخفيف على فروة الرأس وكذلك على الأطراف والوسط.

غطي رأسك بقبعة الاستحمام واتركيها من المساء حتى الصباح.

إذا أردت، احمي وسادتك بخرقة أو قميص قديم حتى لا تترك بقعًا.

في اليوم التالي، اشطفي شعرك بالكثير من الماء واغسليه بشامبو بدون صوديوم أو بارابين.

هذه هي المنتجات التي استخدمتها بعد آخر علاج للكيراتين.

تريد أن تعرف كم من الوقت فعلت هذا ستة أشهر. نعم، كما قرأت.

آخر علاج بالكيراتين استمر ستة أشهر. لأن شعري يبدو أفضل بكثير من المرة الأولى التي طبقت فيها علاج الكيراتين.

وأيضًا، قمت بتوفير الكثير من النفقات في غرفة المعيشة. بالطبع، بعد كل ذلك، سأضيف بعض الأسرار الصغيرة للحصول على أقصى استفادة من علاج الكيراتين.

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غير وسادتك إلى الحرير أو الساتان. فقط قم بتغيير الوسادة. سيكون هذا كافيًا لعدم تدمير الكيراتين.

إلى جانب كونها رائعة على بشرتك، فهي تقلل من مقدار الاحتكاك الذي يسببه شعرك ضد الوسادة، مما يمنع ألياف الشعر من التكسر.

أحاول سحب شعري بأقل قدر ممكن. تجنب شد شعرك لأنك ستتجنب تمامًا العلامات أو التموجات غير المرغوب فيها.

لذلك، لا تربط الشعر أو المشابك أو الأربطة المطاطية أو أي نوع آخر مشابه.

إذا كنت تسبح، فإن تبديل الشامبو هو شيء آخر تعلمته من خلال أبحاثي.

لكن قبل الذهاب إلى المسبح، أستخدم قبعة السباحة. هذا يمنع الكلور من اختراق جذع الشعر، ويزيل الكيراتين.

ودائمًا، استخدم دائمًا شامبو خالٍ من الكبريتات.

بفضل هذا العلاج، أصبح شعري دائمًا ناعمًا ولامعًا كما كنت عندما غادرت الصالون.

وإذا لم يكن ذلك كافيًا، فقد تمكنت من جعل الكيراتين يدوم لفترة أطول في شعري.

خلطات طبيعية للشعر بعد الكيراتين