خلطات لتبيض اليدين والرجلين فِيْ أسبوع طبيعياً.. مش هتصدقي النتيجة

خلطات لتبييض اليدين والقدمين فِيْ أسبوع، تبحث الفتيات دائمًا عن طرق لتبييض اليدين والقدمين خاصة فِيْ فصل الصيف بسبب شدة أشعة الشمس التي تؤثر على صبغة الميلانين وتجعل لون البشرة يبدو أغمق من باقي جلد. الجسم الذي يؤثر على نفسية الجسم ويفقد الثقة بالنفس أمام الآخرين، ولعلاج هذه المشكلة نقدم لك بعض الوصفات الطبيعية فِيْ مطبخك والتي ستساعدك على إعادة البشرة إلى لونها الطبيعي فِيْ فترة زمنية قصيرة مثل حيث أن هذه الوصفات تتكون من مواد لها خصائص فعالة لتقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة مما يساعد على تفتيح البشرة بسرعة، لذا اتبع هذه الطرق الطبيعية الفعالة لاستعادة إشراق بشرتك.

خلطات لتبييض اليدين والقدمين فِيْ أسبوع

العسل والليمون يحتوي العسل على كَمْية كبيرة من الفِيْتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد على إزالة طبقات الجلد الميت وتفتيح البشرة، ويمكن استخدامه بخلط ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من الحَلْيب وملعقة كبيرة من عصير الليمون، وتقليب جيداً. يُمزج المزيج ثم يُوزّع على منطقة اليدين والقدمين، ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يشطف جيداً بالماء.

جل الصبار وزيت اللوز الحَلْو

جل الصبار وزيت اللوز الحَلْو لهما خصائص فعالة للغاية لتفتيح البشرة بسرعة، يمكنك خلط ملعقتين كبيرتين من جل الصبار مع ملعقة واحدة من زيت اللوز الحَلْو، ووضعهما على اليدين والقدمين لمدة نصف ساعة، ثم شطف المناطق بالماء البارد

ماء الورد والجلسرين لتبييض اليدين والقدمين

يساعد ماء الورد كثيرًا على تنظيف البشرة بعمق وإزالة جميع الشوائب التي تحتويها، مما يجعله يعمل على إزالة الطبقة الخارجية من الجلد وتجديد خلايا الجلد، يمكنك مزج ملعقتين كبيرتين من كل من ماء الورد مثل الجلسرين وتقليبها جيدًا حتى تتماسك. يتم الجمع بين المكونات، وينشر الخليط على اليدين والقدمين باستخدام وسادة قطنية ليلاً ويغسلها فِيْ الصباح الباكر.

تبييض اليدين والقدمين بالزبادي

من المعروف أن الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي له فاعلية كبيرة فِيْ تفتيح البشرة، حيث يمكن تلطيخ كَمْية من الزبادي على اليدين والقدمين لمدة 15 دقيقة ثم شطفها جيداً بالماء.