خلطات لشد الوجه 8 خلطات لشد الوجه و لبشرة مذهلة

قد يبدو من المفارقات أن يقوم جراح التجميل المعتمد بتقديم النصائح حول كيفية تحدي عمرك بشكل طبيعي، لكن أندرو أوردون، صاحب البرنامج الحواري المشترك “الأطباء”، يشجع عقلية طاولة العمليات.

في كتابه الجديد “Better in 7 The Ultimate 7-Day Guide to Be Better”، يحدد دكتور Ordon أساليب أكثر طبيعية للعناية بالبشرة والجمال.

هدفنا لكل شيء بدءًا من إزالة الهالات السوداء تحت العين وحتى الشعر اللامع وحتى البشرة الناعمة.

أفضل جزء يمكنك صنعه بمكونات موجودة بالفعل في مطبخك. تابع القراءة لتحصل عليها وتبدو وتشعر أنك أصغر سنًا

# 1 مزيج شد الوجه ترطيب العسل والأفوكادو

المرطب مضاد للشيخوخة. من خلال مساعدة بشرتك على الاحتفاظ بالرطوبة والعمل كحشو مؤقت للتجاعيد، فإنه يجعل البشرة ناعمة. يقول الدكتور أوردون إن مرضاه يحبون هذه الوصفة لأنها تجعل بشرتهم تبدو وتشعر بالانتعاش والشباب.

مكونات

3 ملاعق كبيرة كريمة طازجة

1/4 أفوكادو

1 ملعقة كبيرة عسل

طريقة

ضعي المكونات الثلاثة في الخلاط وضعي الخليط في كريمة ناعمة. ضعيه على بشرتك واتركيه لمدة ساعة على الأقل. اشطفه بالماء الفاتر.

# 2 سلطة مضادة للتجاعيد

سلطة الفاكهة المنشطة مليئة بمضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس وتزيد من الدورة الدموية للمساعدة في توفير العناصر الغذائية الأساسية للبشرة. تناوله على الإفطار لبدء يومك.

مكونات

نصف كوب من العنب البري الطازج

نصف كوب فراولة طازجة

1 كيوي مقشرة ومفرومة

نصف كوب حب رمان

نصف كوب عصير برتقال عضوي

1 حفنة من الجوز المطحون

طريقة

امزج المكونات الأربعة الأولى في وعاء صغير. يُسكب عصير البرتقال فوق الخليط ويُرش بالمكسرات.

# 3 يمزج الوجه علاج حب الشباب

عندما يكون لديك بقعة تحتاج إلى التخلص منها، جرب هذه الخدعة التي التقطها أوردون في غرفة الأطباء الخضراء من خبيرة التجميل كيم دوغلاس. الخميرة تحارب البكتيريا والليمون يساعد على تجفيف الشوائب.

مكونات

خميرة البيرة

عصير الليمون

الماء

طريقة

اصنعي عجينة بقليل من خميرة البيرة وعصير الليمون والقليل من الماء. ضعيه مباشرة على البثور واتركيه لمدة 10 دقائق، وقم بتغطيته بضمادة.

# 4 منشط الريحان

هذه الوصفة مثالية للأشخاص المعرضين لحب الشباب. يعمل الريحان كمطهر ويساعد في القضاء على البكتيريا المسببة لحب الشباب ويحسن الدورة الدموية للجلد.

مكونات

3 ملاعق كبيرة من أوراق الريحان المجففة

1 كوب ماء مغلي

طريقة

سحق أوراق الريحان المجففة واخلطها في كوب من الماء المغلي. بمجرد أن يبرد الخليط، قم بتصفية الأوراق ووضعها في زجاجة رذاذ وضعها على بشرتك. استخدمي كرة قطنية لنشر المحلول برفق حول وجهك. افعل هذا يوميًا قبل التطهير.

# 5 مزيج شد الوجه الليمون والصبار لمحاربة الشيخوخة

يديك بها بقع بسبب عمرك، هذا المقشر يمكن أن يساعدك. يرفع تقشير يديك الطبقة العليا من خلايا الجلد الميتة، والتي تحتوي على بعض الصبغة التي تترك وراءها بقع الشيخوخة. تساعد قشور الأرز وهيدرات الصبار والليمون على تفتيح البشرة وإزالة الخلايا الميتة.

مكونات

نصف كوب أرز مطبوخ

1 ملعقة كبيرة من رحيق الصبار

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة

امزج المكونات المذكورة أعلاه واخلطها جيدًا. ضعي المزيج على يديك الجافة عن طريق تحريك المقبض حول يديك بحركات دائرية على ظهر يديك بضغط ثابت ولكن لطيف لمدة 1-2 دقيقة. يمكنك أيضًا فرك هذا الأرز على راحة يديك لفك النسيج.

# 6 قشر الوجه باللوز والسكر

يساعد تقشير وجهك بانتظام على التخلص من خلايا الجلد الميتة (التي تملأ بشرتك) حتى تبدو بشرتك أكثر نعومة وإشراقًا.

مكونات

3 ملاعق كبيرة كريمة طازجة

1 كوب سكر أبيض

نصف كوب سكر بني

نصف كوب لوز مطحون

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

طريقة

تخلط جميع المكونات جيدا. ضعيه على الوجه الجاف بحركات دائرية، اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم بالماء البارد. وجهك جاف. ضعه في زجاجة واحتفظ به في الثلاجة لاستخدامه في المستقبل.

# 7 يمزج الوجه مرطب جوز الهند

حافظي على شعرك ناعماً ورطباً ولامعاً مع علاج التكييف الطبيعي هذا ؛ قم بتطبيقه مرة واحدة في الأسبوع.

مكونات

نصف كوب مايونيز

1 ملعقة طعام زيت جوز الهند

1 ملعقة صغيرة مستخلص جوز الهند

طريقة

اخلطي المكونات معًا، وضعيها على فروة رأسك وغطيها بغلاف بلاستيكي (مثل Saran Wrap). اتركيه لمدة 20 إلى 30 دقيقة، ثم اشطفيه جيدًا.

# 8 مقشر الشفاه

جفاف الجلد الميت على شفتيك يجعلها على الفور ممتلئة وداكنة.

مكونات

½ ملعقة صغيرة لوشن مرطب (مثل لوشن أولاي للجسم)

ربع ملعقة صغيرة من القهوة الطازجة

نصف ملعقة صغيرة ملح كوشير

طريقة

تخلط جيدا في وعاء. يوضع على الفم ويدلك لمدة خمس دقائق. نظف بقطعة قماش دافئة ورطبة.