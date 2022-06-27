الخلطات الهندية لتمديد الشعر – تساقط الشعر هو شكوى شائعة بين كل من الرجال والنساء. على الرغم من أن بعض حالات تساقط الشعر ناتجة عن عوامل وراثية أو مرض، فإن الأسباب المحتملة الأخرى هي الإجهاد والتغذية وعادات العناية بالشعر السيئة.

يمكن أن تكون العلاجات العشبية مفيدة في منع تساقط الشعر أو تعزيز نمو الشعر. تستخدم بعض الأعشاب الهندية في ممارسة الطب الهندي القديم وهو النظام الهندي التقليدي للطب. استشر طبيبك دائمًا قبل استخدام أي علاج أو مكمل عشبي.

براهمي

اكتسب براهمي شعبية في السنوات الأخيرة في العالم الغربي بسبب قدرته المفترضة على المساعدة في منع تساقط الشعر وتقصف الأطراف وتعزيز نمو الشعر. تتوفر زيوت نمو الشعر المحضرة تجاريًا والتي تحتوي على البراهمي في العديد من المتاجر عبر الإنترنت وبعض متاجر الأطعمة العشبية والصحية. وفقًا لممارس الايورفيدا HS Puri في كتابه بعنوان “علاجات الايورفيدا البسيطة”، يمكن استخدام براهمي لعلاج تساقط الشعر وتعزيز نمو الشعر الصحي. يمكن تدليك هذه العشبة في الشعر عن طريق مزجها بالزيوت أو يمكن تناولها داخليًا لتوفير فوائد نمو الشعر.

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حكيم

المريمية هي عشب تم استخدامه لخصائصه في الطهي والعلاج لمئات السنين. وفقًا للمركز الطبي بجامعة ماريلاند، قد يكون لزيت المريمية الأساسي القدرة على تحفيز نمو شعر جديد عند مزجه بزيت ناقل مثل زيت الزيتون. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم استخدامه في الطب الهندي التقليدي لتعزيز نمو الشعر. يتم غليها بزيت جوز الهند، وهو زيت يستخدم أيضًا لنمو الشعر. يتم تطبيق هذا الخليط على فروة الرأس لمكافحة تساقط الشعر وتعزيز نمو الشعر، وفقًا للمؤلفة فيكتوريا شيرو في “The Encyclopedia of Hair A Cultural History”.

برينجراج

Bhringraj هي واحدة من الأعشاب الأكثر استخدامًا في الطب الهندي القديم. وفقًا لأدوية الأيورفيدا، غالبًا ما تستخدم هذه العشبة في مستحضرات منشط الشعر لمحاربة تساقط الشعر والسمنة المبكرة. وفقًا لـ HS Puri، تستخدم عشب Bhringraj في تدليك الرأس لعلاج تساقط الشعر. عادة ما يتم خلطه بزيت جوز الهند أو زيت السمسم لاستخدامه كعلاج لنمو الشعر.

خلطات هندية لتطويل الشعر ثمار عنب الثعلب الهندي

عنب الثعلب الهندي هو عشب شائع آخر يستخدم في الطب الهندي القديم لمكافحة تساقط الشعر. وفقًا لـ HK Bakhru في “الأعشاب التي تشفي العلاجات الطبيعية لصحة جيدة”، يتم استخدام عنب الثعلب الهندي في مقويات الشعر الأيورفيدا لتعزيز نمو الشعر. يتم غلي الثمار بزيت جوز الهند وتطبق النتيجة على فروة الرأس. يمكن أيضًا استهلاك عنب الثعلب لتوفير فوائد في نمو الشعر والحفاظ على صحة الشعر.