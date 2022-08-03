خلطات هندية مضمونة وفعالة لإنبات فراغات الشعر واطالته… جربيها ولن تصدقي النتيجة فِيْ 7 ليالى

الشعر هُو تاج المرأة، والشعر الطويل يعطيها مظهراً جذاباً، لذلك تفضل معظم الفتيات إطالة شعرهن وليس قصه، وربما تكون النساء الهنديات أشهر النساء لطول شعرهن. مظهره الرائع بفضل الخلطات الهندية التي تضمن إطالة الشعر وإنبات الفجوات بسرعة كبيرة، وستتعرفِيْن على بعض هذه الخلطات وأهم المكونات التي تحتويها، وكيفِيْة وضعها على الشعر للحصول على شعر طويل وقوي ولامع. شعر.

خلطات هندية لتطويل الشعر.

الثقافة الهندية غنية بالعديد من وصفات العناية بالشعر والبشرة الطبيعية، ومن أهم هذه الوصفات

وصفة الحَلْبة لتطويل وتكثيف الشعر

أحضر كوبًا من بذور الحَلْبة المحمصة، واسحقها جيدًا، ثم أضف إليها كوبًا من الماء الدافئ، ثم وزع المزيج على الشعر واتركه لمدة ثلث ساعة، ثم اشطف الشعر جيدًا بالماء والشامبو.

طريقة أخرى هِيْ مزج ثلاث ملاعق كبيرة من بذور الحَلْبة المطحونة مع ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق أملا، إضافة بعض الزبادي إليها وتوزيعها على الشعر لمدة عشرين دقيقة، ثم غسلها بالماء والشامبو.

وصفة أوراق الكاري لنمو الشعر وتكثيفه

من أهم الخلطات الهندية لإطالة الشعر ونمو الفجوات وصفة أوراق الكاري وهِيْ وصفة طبيعية وفعالة ومثبتة.

المكونات

بصل مقشر ومفروم.

كوب ورق كاري.

6 فصوص ثوم مقشرة

2 ملاعق كبيرة من بذور الحَلْبة منقوعة فِيْ الماء.

كوب من البروكلي.

كيف تستعد

يتم هرس جميع المكونات المذكورة فِيْ محضر الطعام.

ثم نضع نصف لتر من زيت جوز الهند.

ضعي الخليط على النار لمدة عشر دقائق.

استمر فِيْ التقليب حتى يتحول إلى لون غامق.

استمر فِيْ التقليب حتى يتحول إلى لون غامق. دع المزيج يبرد ثم يصفى.

يتوزع الخليط على الشعر ويترك لمدة ساعة.

اغسلي الشعر جيداً بالماء والشامبو.

وصفة الصبار لتطويل الشعر وتكثيفه

يعزز الصبار نمو الشعر وتجديد الفجوات فِيْ فروة الرأس.

المكونات

كَمْية كافِيْة من جل الصبار المعروف باسم الصبار.

2 ملاعق كبيرة من الماء.

بخاخ.

كيف تستعد

يتم استخراج هلام الصبار من أوراق الصبار الخضراء.

اهرسيها جيدًا للحصول على قوام ناعم وسلس.

أضف كَمْية الماء.

ضع الخليط فِيْ البخاخ.

وزعي الخليط على شعر رطب.

تتكرر الوصفة أكثر من مرة فِيْ الأسبوع للحصول على شعر طويل وسميك.

بخاخ Ekleel لنمو الشعر السريع

لإطالة شعرك فِيْ وقت قصير والحفاظ على لونه وحمايته من الشيب استخدم عشب إكليل الجبل

يمكن لعشبة الروزماري أن تحدث تغييراً فِيْ شعرك فِيْ وقت قصير.

خذ زجاجة رذاذ مع لتر من الماء المغلي وضع حفنة من إكليل الجبل.

رجي الزجاجة واتركيها لمدة 48 ساعة فِيْ الثلاجة.

بعد ذلك، قم برش هذا الرذاذ على كل تسريحة شعر وستجد نتيجة سريعة على طول شعرك.