لن تجديها فِيْ البيت مره اخرى خلطة التخلص من الصراصير والنمل فِيْ دقائق مش هتشوفِيْها تاني

لن تجديها فِيْ البيت مرة أخرى خلطة التخلص من الصراصير والنمل فِيْ دقائق مش هتشوفِيْها تاني، يعد الصراصير والنمل من الحشرات المزعجة جدا، والتي تكثر في فصل الصيف في البيوت بشكل كبير، وخاصة في المطبخ، حيث يبحث الكثير على خلطة التخلص من الصراصير والنمل بشكل نهائي، حيث هناك العديد من الخلطات الطبيعية التخلص من الصراصير والنمل فِيْ دقائق.

خليط لقتل الصراصير والنمل فِيْ دقائق

خليط لقتل الصراصير فِيْ المطبخ

مزيج من مسحوق السكر وحمض البوليك لقتل الصراصير

من المعروف أن السكر هُو الأكثر جذبًا للصراصير، كَمْا أن حمض البوليك يساعد على قتلها والتخلص منها، لذلك قم بخلط المادتين لعمل خليط قوي للتخلص من الصراصير عن طريق توزيعه فِيْ الأماكن التي توجد بها الصراصير. موضعية ولكن يجب الحرص على عدم وضع هذه المادة فِيْ مكان مفتوح أو بالقرب من الأطفال أو لمس أيدينا رغم أنها ليست مادة سامة ولكن يجب الانتباه لها والحذر معها.

خليط البورق والسكر لقتل الصراصير

ملعقة كبيرة من السكر مع ملعقتين من البورق وبضع قطرات من زيت النعناع، كَمْا يمكنك توزيع الخليط فِيْ زوايا المنزل حيث توجد الحشرات والصراصير، أو يمكنك إضافة قطرات من الماء إلى الخليط حتى يتشكل سائل. تخلط بقطعة قطن موزعة فِيْ اماكن الحشرات والصراصير.

خليط من السكر وصودا الخبز لقتل الصراصير

امزج ملعقة كبيرة من السكر تساوي ملعقة كبيرة من صودا الخبز، ثم يمكنك رش الأماكن المقصودة أو وضعها فِيْ سلطانيات ووضع كل وعاء فِيْ مكان مختلف حتى لو كان مليئا بالصراصير وسيتخلص من الصراصير والنمل . بشكل دائم

ورق الغار لصد الصراصير والحشرات

معلومات ورق أوراق السامة ابدا، لطرد الحشرات يمكنك طحن القليل مم اوراق الغار حتى يصبح ويوزع الحشرات فِيْ اماكن تواجد الصراصير الصراصير ولن أخرى.

يمكن التخلص من الصراصير والنمل في دقائق وذلك من خلال استخدام خليط من السكر وصودا الخبز والذي يساعد بشكل كبير جدا على قتل كافة الحشرات الموجودة في البيت، بسرعة عالية ومفعول قوي جدا.