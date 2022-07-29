خلطة الترمس لتفتيح وترطيب وتقشير الجسم وإزالة التجاعيد من اول استعمال لن تصدقي النتيجة

الترمس هُو أحد المكونات الطبيعية التي تم استخدامها مؤخرًا لتفتيح الجسم والمناطق الحساسة، ويتميز بفوائده المذهلة للبشرة، بما فِيْ ذلك تفتيح وإزالة الجلد الميت وتقليل ظهُور الشعر.

مزيج الترمس لتفتيح وترطيب وتقشير الجسم

المكونات

4 ملاعق كبيرة ترمس مطحون.

ملعقة كبيرة ملح خشن.

4 ملاعق كبيرة من السكر.

5 قطرات من زيت الورد.

5 قطرات من زيت اللوز المر.

ملعقة صغيرة من زيت الترمس.

5 قطرات من زيت القرفة.

طريقة التحضير والاستخدام

نحضر وعاء بلاستيكي ونضع الترمس المطحون مع الملح والسكر ثم نضيف باقي المكونات ونقلب حتى يذوب السكر تماما.

اغسلي الجسم بالماء الدافئ، ثم ضعي هذا المزيج على جميع أنحاء الجسم مع التدليك، واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء البارد.

كرري هذا الخليط مرة فِيْ الأسبوع للتخلص من الجلد الميت وتجديد خلايا الجلد وتبييضها، كَمْا يرطب الجسم ويتركه ناعمًا ولامعًا.

الترمس المطحون والحَلْيب لتفتيح الجسم والمناطق الحساسة

المكونات

كَمْية كافِيْة من الترمس المطحون.

لبن.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

طريقة التحضير والاستخدام

ضعي الترمس المطحون فِيْ وعاء به ماء الورد وقليل من الحَلْيب وقلبي حتى يصبح عجينًا ناعمًا وقابل للدهن.

نوزع الخليط على الجسم والمناطق الحساسة، ونتركه يجف، ثم نفرك ونغسل بالماء، ستلاحظ النعومة والترطيب.

كرري الخليط مرتين فِيْ الأسبوع لتوحيد لون الجسم وأيضاً تساعد على إزالة شعر الجسم الزائد وترك البشرة بيضاء مثل الأطفال.

اخلطي الترمس المطحون مع الكركَمْ للجسم

المكونات

2 ملاعق كبيرة من الترمس المطحون.

ملعقة كبيرة كركَمْ

ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام