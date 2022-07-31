خلطة الحَلْبة السحرية لتسمين الوجه والخدود وإظهارهما بشكل جذاب ومنتفخ

يلاحظ البعض منا نحافة الوجه والخدين بطريقة مقلقة مقارنة بباقي الجسم مما يجعلنا نشعر بالتوتر والانزعاج من المظهر الجمالي للوجه وعن بشرة منتعشة وصحية بالإضافة إلى عدم تناول الطعام الأطعمة الغنية بالبروتينات والفِيْتامينات والمعادن الثمينة التي توجد فِيْ الخضروات بأنواعها مثل الخيار والخس والجرجير وغيرها، كَمْا أن تناول الفواكه الطازجة يعطي نتائج مبهرة لتغذية الوجه بشكل طبيعي وتجنب الجفاف الشديد الذي يؤثر على الوجه بالنحافة، يمكن تحضير خلطة طبيعية تساعد على امتلاء الوجه والخدود وإظهارها بطريقة طبيعية ومثيرة دون أي تدخل طبي أو جراحي وهِيْ طريقة طبيعية تساعد على تغذية وتقوية خلايا الجلد مما يجعل الوجه نقي ومنتعش ويبدو رائعا دون أي ترهل مزعج للبشرة أو شكل وجه غير طبيعي، يعطي الخدين شكلا بارزا خرافِيْة وواسعة الحيلة سحر طبيعي يخلصك من شراء مستحضرات التجميل التي تسبب حساسية الجلد أو احمراره أثناء الاستخدام. ، ويوفر لك المال المهدر على نتائج غير واقعية، ذلك الحَلْ السحري لتغذية الوجه بشكل دائم دون آثار جانبية خطيرة على الوجه، حيث أنه يعطي إشراقة وبياضاً فورياً فور الاستخدام، وينقي الوجه من البثور والشوائب الداكنة.

من الأعشاب الطبيعية المتضمنة فِيْ العديد من المستحضرات الطبية والتجميلية هِيْ الحَلْبة المطحونة التي تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتحسين خلايا الجلد لتبدو مذهلة على الوجه للحصول على وجه ووجنتين جذابتين دون جهد أو مجهُود. التكلفة ولضمان النتيجة المرجوة لنفخ الوجه ونفخ الخدين بشكل طبيعي دون أضرار جانبية خطيرة.

كيفِيْة مزج الحَلْبة لملء الوجه والخدين

مكونات خلطة الحَلْبة لتعبئة الوجه و الخدين

نصف كوب حَلْبة مطحونة

3 ملاعق كبيرة من العسل

1 ملعقة كبيرة زيت ثوم

نصف كوب ماء الورد

طريقة استخدام خلطة الحَلْبة لنفخ الوجه والخدود

أولاً نقوم بإعداد طبق زجاجي صغير، نضع كل كَمْية الحَلْبة المطحونة، ثم نضع العسل ونضيفه ونقلبه جيدًا، ثم نضع زيت الثوم وشيئًا فشيئًا نضيف ماء الورد حتى يصبح الخليط متماسكًا وسهل التخصيص، ثم نتركه لمدة 10 دقائق مغطى، عليك أن تغسل وتنظف الوجه جيداً وتنظفه بماء الورد نقوم بالتدليك جيداً، ثم نضع الكَمْية المناسبة على الوجه بحركات دائرية متساوية بأطراف الأصابع، ثم نتركها فِيْ الوجه لمدة 20 دقيقة فقط، اغسل الوجه بالماء الدافئ والطبيعي يوماً بعد يوم للاستفادة من فوائده الصحية.