خلطة العشر ثواني خلطة صاروخية لتنظيف عيون البوتجاز وازالة الدهُون المتراكَمْة بسرعة البرق وتحدي

من المعروف أن عيون القدر من أصعب الأشياء التي يصعب تنظيفها بسهُولة، لأن الدهُون يمكن أن تتساقط عليها أثناء عملية الطهِيْ، ويستغرق تنظيفها الكثير من الوقت والجهد، لذلك فإن الكثير من النساء يبحثون عن طريقة سهلة يمكنهم من خلالها غسل عيونهم من غاز البوتان بسهُولة وبأقل تكلفة. الموجودة فِيْ هذه المنظفات لذا يفضل استخدام خلطة طبيعية فهذه الخلطة قادرة على تنظيف العيون من البيوتان بسرعة وسهُولة والمزيج عبارة عن خليط من صودا الخبز حيث نضيف مكونات طبيعية مثل الخل وعصير الليمون وغيرها

مزيج تنظيف عيون الموقد فِيْ ثوان

مكونات خليط صودا الخبز

تنظيف عيون الموقد فِيْ ثوان

خلطة الخل لتنظيف العيون المسدودة

كوبان كبيران من الماء المغلي.

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

ثلاث ملاعق كبيرة ملح.

ربع كوب كبير عصير ليمون.

نصف كوب خل أبيض.

قطعة من السلك السميك.

طريقة عمل خليط من صودا الخبز لتنظيف العيون من البيوتان