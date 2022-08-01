خلطة الفازلين الرهِيْبة لإزالة شعر الوجه والجسم الزائد بسهُولة وبدون أي ألم نهائي

إزالة شعر الوجه من الأشياء المهمة التي تقوم بها الفتيات والنساء لجعله جميلاً وجذاباً فِيْ الشكل، وظهُور الوجه بنسيج ناعم، وزيادة جمال وأنوثة المرأة، حتى نقدم لكِ الفازلين. خلطة تعمل على إزالة الشعر الزائد من الجلد بطريقة آمنة وغير مؤلمة وتتكون الوصفة من الفازلين ودقيق الحمص والنشا والحَلْيب والملح والكركَمْ وهذه الوصفة آمنة وغير مؤلمة لأي نوع من أنواع البشرة يعمل مزيج الفازلين على تقشير الجلد الميت من الجلد وتجديد الخلايا وزيادة نضارة وحيوية البشرة، كَمْا يساعد على تفتيح وتبييض الوجه ويمنع جفاف الجلد. ، ويقلل خليط الفازلين من الدهُون التي تؤثر على البشرة الدهنية.

مكونات خليط الفازلين لازالة شعر الوجه

ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين

ملعقتان كبيرتان من دقيق الحمص

ثلاث ملاعق كبيرة نشاء.

ملعقتان صغيرتان من الحَلْيب

ثلاث ملاعق كبيرة من الملح

ملعقتان صغيرتان من الكركَمْ

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون

ثلاث ملاعق صغيرة من ماء الورد

طريقة عمل خليط الفازلين لإزالة شعر الوجه