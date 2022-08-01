خلطة الفازلين الرهِيْبة لإزالة شعر الوجه والجسم الزائد بسهُولة وبدون أي ألم نهائي

إزالة شعر الوجه من الأشياء المهمة التي تقوم بها الفتيات والنساء لجعله جميلاً وجذاباً فِيْ الشكل، وظهُور الوجه بنسيج ناعم، وزيادة جمال وأنوثة المرأة، حتى نقدم لكِ الفازلين. خلطة تعمل على إزالة الشعر الزائد من الجلد بطريقة آمنة وغير مؤلمة وتتكون الوصفة من الفازلين ودقيق الحمص والنشا والحَلْيب والملح والكركَمْ وهذه الوصفة آمنة وغير مؤلمة لأي نوع من أنواع البشرة يعمل مزيج الفازلين على تقشير الجلد الميت من الجلد وتجديد الخلايا وزيادة نضارة وحيوية البشرة، كَمْا يساعد على تفتيح وتبييض الوجه ويمنع جفاف الجلد. ، ويقلل خليط الفازلين من الدهُون التي تؤثر على البشرة الدهنية.
مكونات خليط الفازلين لازالة شعر الوجه
- ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين
- ملعقتان كبيرتان من دقيق الحمص
- ثلاث ملاعق كبيرة نشاء.
- ملعقتان صغيرتان من الحَلْيب
- ثلاث ملاعق كبيرة من الملح
- ملعقتان صغيرتان من الكركَمْ
- ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون
- ثلاث ملاعق صغيرة من ماء الورد
طريقة عمل خليط الفازلين لإزالة شعر الوجه
- نقوم أولاً بإعداد وعاء صغير ونسكب الفازلين فِيْه، ثم نضعه فِيْ حمام ماء ساخن حتى يذوب الفازلين تمامًا.
- ثم نضع باقي المكونات فِيْ الفازلين من دقيق الحمص والنشا ومسحوق الحَلْيب والملح والكركَمْ وعصير الليمون وماء الورد، ثم نخلط جيداً حتى تتداخل المكونات وتتجانس جيداً مع بعضها البعض.
- ثم نوزع مزيج الفازلين على الوجه ثم نتركه على البشرة لمدة خمس وعشرين دقيقة، وسنلاحظ أن الجلد قد جف وشد.
- ثم نقوم بفرك وإزالة الشعر من الوجه بالاتجاه المعاكس لنمو الشعر حتى يتم إزالته بالكامل.
- بمرور الوقت نزيل مزيج الفازلين ونقضي على آثاره بتنظيف الوجه وغسله بالماء الدافئ، ويمكن طلاء الجلد بمرطب طبيعي يتناسب مع البشرة.
- ويكرر استخدام مزيج الفازلين مرة فِيْ الأسبوع حتى يتم القضاء على نمو الشعر الزائد تمامًا، وظهُور الوجه ناعمًا وشعرًا من الجسم باستخدام وصفة الفازلين الرائعة.