خلطة الفنادق فِيْ تنظيف الحمام والفواصل والسيراميك وازالة سواد السنين فِيْ دقائق هِيْلمع وهِيْبقي مرايه

إليك طريقة تنظيف الحمام والشاشات والسيراميك، حيث أن هذه الطريقة من الطرق التي لها بحث كبير جدًا، فقد تتفاجأ الكثير من النساء من وجود اصفرار فِيْ الحمام، سواء فِيْ قاعدة المرحاض. او فِيْ المغاسل والسيراميك بالرغم من تنظيف الحمام يوميا ولكن عزيزتي يمكننا القول انك تتسبب فِيْ هذا الاصفرار بتنظيف الحمام بالماء وترك الماء دون تجفِيْفه وفِيْ كل الاحوال سنقدم لك بعض الوصفات التي من شأنها تساعدك على إزالة هذا الاصفرار وأي ترسبات كلسية.

كيفِيْة تنظيف الحمام والشاشات والسيراميك

تنظيف الأدوات والمكونات

صابون سائل للأطباق.

كوب صغير من الخل الأبيض.

فرشاة تنظيف الأرضيات.

وسادات تنظيف خشنة.

بيكربونات الصوديوم.

زجاجة رذاذ

خطوات تنظيف السيراميك وفواصله بالصابون –

بادئ ذي بدء، نظف الفخار من أي أوساخ أو طين، ثم أضف جميع المكونات السائلة وحركها جيدًا.

ضعي المزيج الذي أعددته فِيْ زجاجة رذاذ ورجيه جيدًا ثم رش المناطق التي تريد إزالة الاصفرار منها.

اتركي المزيج على المنطقة لمدة ساعة على الأقل، ثم استخدمي إسفنجة لفرك الخليط على السيراميك حتى إزالة البقع.

ستلاحظين أنها تزول بسهُولة وبدون تعب بعد وضع الخليط عليها.

استمر فِيْ الدعك حتى تختفِيْ تمامًا، ثم رش الماء العادي عليها وادعكها بفرشاة أرضية.

حتى تتخلص من أي خليط متبقي.

ثم جفف الأرضية جيدًا وكرر هذه الطريقة مرة واحدة فِيْ الأسبوع.

أفضل النصائح للمحافظة على لون السيراميك

ومن أهم النصائح التي يجب اتباعها للمحافظة على لون سيراميك الحمام أو المطبخ أو أي سيراميك منزلي ما يلي –