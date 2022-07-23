خلطة القرنفل الصاروخية لتبييض الأسنان وإزالة الجير والأصفرار والروائح الكريهة لأسنان كاللؤلؤ

الأسنان البيضاء هِيْ ما يقوم بتجميل أي شخص سواء كان رجلاً أو امرأة، الكل يريد أن تكون أسنانه بيضاء، بعض الناس يذهبون إلى عيادات مراكز التجميل للتبييض بالليزر والعديد من الطرق الأخرى التي تكلف الكثير من المال ولكن قريباً تتحول الأسنان إلى اللون الأصفر مرة أخرى، ويستخدم البعض معجون الأسنان وهذه الطرق يمكن أن تسبب نزيفًا والتهابات اللثة، ويمكن أن تسبب تآكل طبقة من الأسنان، والبديل عن هذه الطرق والحَلْ الوحيد هُو خليط القرنفل من الرائحة التي سنذهب إليها نقدم لكَمْ فِيْ هذا المقال الذي يتكون من القرنفل وصودا الخبز والحَلْيب واللبن مع صودا الخبز والماء، يمكنكَمْ عمل هذا الخليط فِيْ المنزل بتكلفة منخفضة وبمكونات متوفرة فِيْ كل منزل، وفوائد القرنفل جد جدا كثير، حيث أنه يحتوي على مواد طبيعية تساعد فِيْ القضاء على الطبقة الصفراء والبنية وبالتالي تبييض الأسنان وجعلها تبدو جميلة. كَمْا يستخدم كَمْسكن لآلام الأسنان وآلام الأسنان، ويعالجها ويقيها من التسوس، ويعالج التهابات اللثة ويمنع نزيفها، ويستخدم القرنفل فِيْ صناعة بعض الأدوية ومسكنات الآلام المتعلقة بالأسنان، وبصرف النظر عن ذلك فإن القرنفل يعطي رائحة للفم. معطر وجيد، يدخل القرنفل فِيْ وصفة لعلاج الشيب وأيضاً فِيْ وصفة صبغ الشعر، ويستخدم فِيْ صنع الروائح ومزيلات العرق لما له من رائحة جميلة.

نلتقي بالكثير من الناس سواء كانوا رجال أو نساء قد يعانون من مشكلة كبيرة قد يواجهُونها وهِيْ مشكلة اصفرار الأسنان وهذه المشكلة تقلق الجميع حيث أن الأسنان لها تأثير كبير جدا فِيْ الشكل من الوجه. وخصوصا عند الابتسام فهذا اللون يحرج الانسان وايضا المصفرة تعطي رائحة الفم الكريهة والقضاء عليها وتبييض الاسنان يمكننا استخدام خليط من القرنفل.

فِيْ بعض الأحيان يمكن أن يعاني معظم الناس من مشكلة فِيْ أسنانهم، ويمكن أن يكون اللون الأصفر الذي يتواجد فِيْها أو نجد طبقات من الجير بين الأسنان، كل هذا مزعج لجميع الناس لأن لديهم رائحة كريهة فِيْ الفم. الفم، لذلك تريد تبييض أسنانك وإزالة هذه الرائحة والاصفرار ولتبييض أسنانك بسهُولة يمكننا استخدام مزيج القرنفل.

مكونات خليط القرنفل لتبييض الأسنان

ثلاث ملاعق كبيرة من القرنفل

ملعقتان صغيرتان من صودا الخبز

ثلاث حبات فراولة كبيرة مبشورة

ملعقتان صغيرتان من الحَلْيب

ملعقة صغيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من السكر

ملعقتان كبيرتان من صودا الخبز وكَمْية كافِيْة من الماء

فرشاة أسنان واسعة ناعمة

كيفِيْة عمل خليط القرنفل لتبييض الأسنان