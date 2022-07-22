خلطة النشا السحرية لتفتيح الرقبة والأكواع وعقل الأصابع وجعلها أكثر بياضاً

خليط من النشا لتبييض العنق والأكواع.تعاني الكثير من النساء من سواد الرقبة والأكواع بسبب كثرة الاحتكاك بهذه الأماكن والتي تعد من الأماكن الجمالية الحساسة التي تتأثر بسرعة، لذلك تلجأ الكثير منهن إلى استخدام المواد الكيميائية التي تساعد على تفتيح هذه الأماكن بسرعة، ولكن قد يتعرض الكثير منهم للحساسية أو الآثار الجانبية نتيجة هذه المواد عند استخدامها بشكل متكرر، بالإضافة إلى أن الكثير منهم يفضل استخدام المواد الطبيعية لتفتيح الجسم والبشرة بطريقة آمنة، لذلك يعتبر النشا من أكثر خامات طبيعية موثوقة فِيْ جميع وصفات التفتيح لما لها من فوائد عديدة للبشرة وكسب سريع فِيْ التفتيح وهذا ما سنتطرق إليه فِيْ هذا المقال.

خليط من النشا لتبييض العنق والأكواع.

يمكنك تحضير هذا المزيج بسهُولة بمكونات سهلة وبسيطة، حيث أنه مناسب لجميع أجزاء الجسم الداكنة، كَمْا أنه يساعد على تبييض البشرة، وإنعاشها وتوحيد لون البشرة، وكذلك إزالة البقع الداكنة والتصبغ فِيْ الجسم. الجلد. لها، من خلال ما يلي

أحضر وعاءًا وأضف كل من ملعقتين كبيرتين من النشا.

مقدار ملعقتين من الكركَمْ وقليل من الماء.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

يوضع الخليط على الرقبة والأكواع لمدة ربع ساعة على الأقل، ثم يغسل جيداً.

يتم تكرار الوصفة عدة مرات حتى تتحقق النتيجة المرجوة.

الفوائد الجمالية للنشا

هناك العديد من الفوائد الجمالية للنشا والتي نعرضها أدناه، حيث أن وجودها لا يقتصر على المطبخ فقط، بل يدخل فِيْ مستحضرات التجميل للبشرة والشعر، لذلك فهُو يعمل فِيْ التفتيح الفوري من أول استخدام له. .

يعمل على تفتيح البشرة والجسم بشكل كبير حيث أنه مدرج فِيْ العديد من الوصفات.

يزيل تصبغات الجلد والجلد.

يؤخر ظهُور التجاعيد ويشد الوجه.

كَمْا أنه يعمل على التخلص من الخطوط السوداء وإزالتها فِيْ منطقة الرقبة.

يعالج بشكل سحري التهابات وتشققات المرفقين.

فِيْ الختام تعرفنا على خلطة النشا لتبييض العنق والأكواع وطريقة تحضير الوصفة بطريقة سريعة وسهلة وكذلك الفوائد الجمالية للنشا.