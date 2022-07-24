خلطة النشا والزبادي السحرية لتبييض الوجه والرقبة من اول مرة ستندمين على انك لم تستخدميه من قبل

تحرص جميع الفتيات دائمًا على أن يظهرن بشرة بيضاء ونضرة حيث يرغبن دائمًا فِيْ تبييض وجههن ورقبتهن لأنهن من الأماكن الأكثر تعرضًا للتسمير، ويمكنهن اتباع بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل بشكل طبيعي على تبييض الوجه والرقبة العنق. العنق فِيْ تبييض البشرة.

خليط من النشا والزبادي لتبييض الوجه والرقبة.

كَمْا وجدنا أن استخدام النشا واللبن ينعش البشرة ويفتحها ويعمل على توحيد لون البشرة، ويحتوي النشا على عناصر تفِيْد البشرة مثل حمض اللاكتيك الذي يساعد على تقشير البشرة وإزالة طبقة الجلد الميت. أهم الخلطات التي نستخدمها من الزبادي والنشا هِيْ الآتي

اخلطي الزبادي والنشا مع الليمون.

مكونات

ربع كوب زبادي.

ملعقة كبيرة نشا ذرة.

بضع قطرات من عصير الليمون.

كيف تستعمل

نحضر وعاءًا صغيرًا ونضيف ربع كوب من الزبادي ونضيف ملعقة كبيرة من نشا الذرة ونقلب جيدًا، ثم نضيف بضع قطرات من عصير الليمون ونخلط حتى تصبح ناعمة. انشر مزيج الزبادي والنشا على الجلد ووزعه جيداً ثم اتركه على الجلد لمدة 15 دقيقة.

اغسل بشرتك ورقبتك بالماء الفاتر واستخدم مرطبًا مناسبًا لنوع بشرتك.

اخلطي الزبادي والنشا مع العسل.

مكونات

ربع كوب زبادي.

ملعقة صغيرة عسل.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

رشة قرفة صغيرة.

ملعقة صغيرة خميرة.

كيف تستعمل