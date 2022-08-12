خلطة تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج ، دائماً ما يتم السعي من قبل العديد من الافراد بحثاً عن العلاجات او الخلطات التي تمكنهم من القيام بعملة التبيض للأرجل واليدين وخاصاً ما يتم ذلك من قبل النساء والفتيات من اجل إعجاب الرجال أو الشخص المعجبة به ، كون ان الرجال في الغالب ما يفضلون المرأة ذات البشرة البيضاء ، حيث أن نصف جمال المرأة يكمن في شكل وملمس بشرتها ، سنتعرف على بعض خلطات تبييض البشرة ، تابعوا معنا .

مزيج تبييض اليدين والساقين سنو وايت

عادة ما يتغير لون بشرة اليدين والقدمين عند العديد من الفتيات بسبب تعرض المناطق المذكورة أعلاه للهواء والشمس والغبار وعوامل أخرى، لذلك في هذا الجزء من المقال سوف نقدم بعض الوصفات التي تعمل على تفتيح اليدين والقدمين. القدمين وتخليصهما من مشكلة تلون

وصفة تبييض اليدين والقدمين بالزيوت الطبيعية

تستخدم هذه الوصفة بالطريقة التالية

نضع ملعقتين من كل من الزيوت التالية “لوز حلو + جلسرين + جنين قمح + خروع”.

يضاف عصير ليمونتين إلى الخلطة المذكورة أعلاه.

بعد خلط المكونات المذكورة أعلاه، يتم دهنها على اليدين والقدمين لمدة ساعة.

بعد ذلك، يتم غسل اليدين والقدمين بحمام خشن وفرك الجلد.

يتم شطف القدمين واليدين جيدًا.

يمكن تكرار الوصفة يومًا بعد يوم.

خليط من قشر الكركم والبرتقال لتبييض اليدين والقدمين

يستخدم هذا الخليط بالطريقة التالية

يُقطع قشر البرتقال كله.

ضعي على القشرة المفرومة نصف ملعقة كركم + نصف ملعقة عسل + 3 ملاعق ماء ورد.

يخلط الخليط جيدا.

ضعي الخليط على اليدين والقدمين.

اتركي الخليط لمدة ساعة.

يُغسل المزيج عن الجسم بالماء البارد باستخدام حمام خشن.

وصفة الخيار والليمون لتبييض اليدين والقدمين

تستخدم هذه الوصفة بالطريقة التالية

اعصري 3 حبات ليمون كبيرة.

نصف خيار متوسط ​​الحجم مفروم.

اخلطي عصير الليمون مع الخيار المفروم.

ضعي الخليط على اليدين والقدمين.

اتركي الخليط على اليدين والقدمين لمدة 90 دقيقة.

تغسل الأطراف بغطاء دش خشن.

تبييض اليدين والقدمين مثل الثلج باستخدام كريم التبييض المنزلي

يمكنك تحضير كريم منزلي لتبييض اليدين والقدمين بالطريقة التالية

اغسل نصف كوب من الأرز وضعيه في قدر على النار بعد إضافة نصف لتر من الماء إليه.

بعد أن ينضج الأرز، نتركه يبرد ثم نخفقه في الخلاط.

أضيفي إلى الأرز ملعقة من النشا، ثم اخفقي في الخلاط مرة أخرى.

أضف ربع كوب من ماء الورد وملعقة من العسل إلى الخليط، ثم اخفقه مرة أخيرة في الخلاط.

ضع الكريم على اليدين والقدمين مرة واحدة يوميًا قبل النوم.

يتم غسل آثار الكريم المتبقية في الصباح.

مزيج سحري لتبييض اليدين والقدمين بالفيديو

ترغب العديد من النساء في معرفة كيفية صنع واستخدام خلطات تبييض اليدين والقدمين، لذلك في هذا الجزء من المقالة سنعرض مقطع فيديو عن تبييض اليدين والقدمين، وكيف يمكن تنفيذ الوصفات بشكل صحيح، ويمكن الوصول إلى هذا الفيديو ” “.

وصفات تنعيم الجسم كالحرير للعروس قبل الزفاف

العديد من الفتيات على استعداد لتليين أجسادهن خاصة قبل زفافهن حتى لا يشعرن بنقص الثقة بالنفس أمام أزواجهن، لذلك في هذا الجزء من المقال سوف نشرح أفضل الخلطات التي يمكن للفتاة استخدامها لتنعيم جسمها وجعله ناعم كالحرير

وصفة زيت جوز الهند لتنعيم الجسم

يتم تنفيذ هذه الوصفة بالطريقة التالية

يجب أولاً الاستحمام بالماء الدافئ لفتح المسام.

يتم تصريف الماء من الجسم جيدًا.

بعد ذلك يتم تدليك الجسم كله بزيت جوز الهند لمدة ربع ساعة.

يترك الزيت على الجسم ولا يغسل.

وصفة الموز والسكر لتنعيم الجسم

يتم تنفيذ هذه الوصفة بالطريقة التالية

تقطع ثمرة موزة حتى تتحول إلى عجين.

أضيفي 6 ملاعق كبيرة من السكر إلى الموز ثم قلّبي المزيج.

يضاف إلى المزيج المذكور أعلاه ربع كوب من زيت جوز الهند.

يتم تدليك الجسم بالمزيج السابق لمدة 10 دقائق ثم الاستحمام بالماء البارد.

يمكن تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة عصير الليمون وزيت حبة البركة

يتم تنفيذ هذه الوصفة بالطريقة التالية

أضف ربع كوب ليمون إلى ربع كوب من زيت الحبة السوداء.

تخلط المكونات المذكورة أعلاه جيداً، ثم تضاف 3 ملاعق كبيرة من السكر الخشن + 3 ملاعق كبيرة من الملح الخشن + نصف كوب من ماء الورد + كوب من زيت الأطفال.

يتم تدليك الجسم بالخليط المذكور لمدة عشر دقائق.

ثم استحم بماء دافئ.

يُجفف الجسم جيدًا، ثم يُبلل بالجلسرين للحصول على أفضل نتيجة من الوصفة.

أسباب خشونة الجلد وتغير لونه

تتمثل أسباب خشونة الجلد وتغير لونه فيما يلي

مرض فقر الدم.

مرض الكبد.

يعاني الشخص من حرق في الجلد.

التهابات الجلد والحساسية.

نقص مياه الشرب.

عدم تنظيف البشرة جيداً.

قلة ترطيب البشرة.

افرك الجلد بقوة.

التدخين.

ابتعد عن الأطعمة الصحية.

التعرض للشمس أو الغبار لفترات طويلة من اليوم.

القيام بعمل يدوي صعب.

اضطراب هرموني في الجسم.

كيفية منع اسمرار وخشونة الجلد

يمكن منع سواد الجلد وخشونته عن طريق القيام بما يلي

الالتزام بنظام غذائي صحي يمنح الجسم جميع احتياجاته من الفيتامينات والبروتينات.

استخدم واقٍ من الشمس قبل الخروج في ضوء الشمس المباشر.

اشرب ما لا يقل عن لترين من الماء يوميًا.

الابتعاد عن العادات اليومية الخاطئة مثل السهر والتدخين وتناول الكثير من النشويات والدهون وما إلى ذلك.

تجنب فرك الحبوب التي تنمو على سطح الجلد لأنها تسبب تغير لون الجلد وتجعله أكثر خشونة.

تعرفنا عبر السطور السابقة على خلطة تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج ، بالإضافة إلى تقديم بعض الخلطات الأخرى للعناية بالبشرة حتى تجد جميع الفتيات الراغبات في العناية ببشرتهن بعض الوصفات التي قد تساعدهن على أن يصبحن أكثر جمالا ،و كيفية منع اسمرار وخشونة الجلد .