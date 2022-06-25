خلطة سحرية لازالة التجاعيد وشد البشرة وتبييض الوجه أقوى بوتوكس طبيعي بمكونات من المنزل

تعاني المرأة مع تقدم العمر من وجود التجاعيد على بشرتها، وهذا يحدث بعد سن الأربعين وهذا يحدث بسبب إهمال الجلد مثل عدم شرب كَمْية كافِيْة من الماء أو وضع مستحضرات التجميل، وهذا من أكثر الأسباب شيوعًا للإصابة بالتجاعيد. التجاعيد فِيْ سن مبكرة جدًا، لذا يجب الابتعاد عن هذه المستحضرات والتوجه إلى الطبيعة للحفاظ على جمال وصحة البشرة، سنقوم بعمل وصفات طبيعية لشد بشرة الوجه وإزالة التجاعيد.

وصفات طبيعية للتجاعيد

أولاً زيت الزيتون

يساعد زيت الزيتون فِيْ القضاء على التجاعيد والتخلص منها لاحتوائه على فِيْتامينات ترطب البشرة وتعيد إشراقها.

نستخدم زيت الزيتون البكر ونسكب القطرات على الوجه ونقوم بتدليك البشرة بلطف بحركات دائرية.

ثانياً العسل الأبيض –

يرطب العسل البشرة ويقشرها ويمنحها التغذية السليمة.

خذي ملعقة صغيرة من العسل وضعيها على البشرة ودلكيها جيداً واتركيها على البشرة لمدة 10 دقائق.

نشطف الوجه بالماء الدافئ ونستخدم العسل على الوجه يومياً لمدة أسبوعين حتى نلاحظ الفرق.

ثالثاً زيت جوز الهند

يحتوي جوز الهند على المرطبات التي تحتاجها البشرة وتساعد على تطهِيْر البشرة وإعطائها النعومة الكاملة، وتقلل من ظهُور التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

خذي كَمْية من زيت جوز الهند وضعيه على بشرتك ودلكيها بأصابعك ودلكي بها جميع أنحاء بشرتك.

كرر هذه الطريقة قبل النوم.

خيار ولبن

يساعد الخيار فِيْ حَلْ العديد من مشاكل البشرة، بما فِيْ ذلك تفتيح البشرة، حيث يحتوي على الفِيْتامينات والمعادن التي تحتاجها البشرة، بينما يحتوي الزبادي على خصائص ترطيب للبشرة ويقلل من ظهُور التجاعيد.

نحضر نصف حبة خيار مع نصف كوب لبن مع بعض أوراق النعناع الطازجة.

يُهرس الخيار جيدًا ويُمزج مع النعناع، ثم يُضاف الزبادي ويُمزج، ثم يوضع على القشرة لمدة نصف ساعة تقريبًا.

اغسلي وجهك جيدًا ثم جففِيْه بالتربيت عليه.

خامساً الموز