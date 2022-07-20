خلطة سوريا مذهلة فِيْ صبغ الشيب المبكر والقضاء على الشعر الأبيض

خلطات لصبغ الشعر الرمادي عندما تقع بعض النساء فِيْ كابوس ظهُور الشعر الرمادي المبكر، تبدأ المشكلة الحقيقية التي تسعى الكثير من النساء إلى حَلْها من خلال الصبغات الكيماوية المقدمة من خلال وصفات طبيعية تعمل بشكل فعال لتأخير عملية ظهُور الشيب. شعر ابيض. الشيب وكذلك بعض الوصفات التي تغطي الشيب بدون شراء كريمات كيماوية، فلنراجع سويًا كيفِيْة تحضير كل وصفة وتطبيقها.

خلطات لصبغ الشعر الرمادي المبكر

لعلاج الشيب المبكر هناك أكثر من وصفة تعمل حقًا كالسحر فِيْ علاج ظهُور الشيب ومن بينها وصفة ماء المريمية وأوراق الكاري وإليكَمْ تحضير وصفة ماء المريمية بمفردها دون إضافة أي مكون آخر، ضع كَمْية من أوراق المريمية فِيْ وعاء وأضف إليها لترًا من الماء الساخن، وقم بتغطية الوعاء واتركه لمدة ثلاث ساعات، ثم قم بترشيح أوراق المريمية وأخذ مستخلص الماء ثم وزعه على شعرك جيداً ويفضل تطبيق هذه الوصفة ليلاً وتركها نهاراً، اغسلي شعرك بالماء دون إضافة الشامبو، احتفظي بهذه الوصفة لمدة شهر تقريباً وسترى خصلات شعرك البيضاء تختفِيْ تدريجياً.

الوصف الثاني

وصفة أوراق الكاري للتخلص من الشيخوخة المبكرة

تتميز وصفة اوراق الكاري بمعالجتها لظهُور الشيب الذي يغزو الشعر والاحتفاظ به لمدة حوالي ثلاثة اشهر كاملة معك ثم ترفع عن النار وتترك جانبا حتى تبرد ثم تصفِيْتها وتاخذ الزيت استخرجه وابدأ بتوزيعه على الشعر تمامًا واتركه لمدة ثلاث ساعات ثم اشطف الشعر بالماء البارد مرة واحدة على الأقل فِيْ الأسبوع للوصول إلى النتيجة المرجوة.

وصفة البرتقال لتغطية مثالية للشعر الرمادي

من الوصفات الفعالة لإعطاء تغطية مثالية للشعر الرمادي وصفة عصير البرتقال التي تقوم بصبغ الشعر الرمادي من أول استخدام للون البرتقالي المحمر المائل قليلاً، وتوزيع كوبين من عصير البرتقال على الشعر مع تدليك لمدة دقائق، ثم تغطيته حتى مرت ساعتان، ثم اشطفه بالخل التفاح الذي يثبت اللون لأطول فترة ممكنة.

وصفة القهُوة لصبغ الشعر الرمادي باللون البني

تغطي الصبغة البنية الشعر الرمادي باللون البني الغامق، وذلك بفضل قوة لونه الذي يوفر إخفاء سريع للشعر الرمادي.

المكونات

كوب من القهُوة النيئة.

نصف كوب كاكاو.

كوبان من الماء.

كيف تستعد