خلطة صاروخية لتنظيف وتلميع الخشب والموبيليا حتي لو ليها 30 سنة هترجع جديدة كأنها شقة عروسة

تعمل ربة المنزل على تنظيف منزلها بشكل دائم حتى يكون منزلها نظيفًا ورائعًا، وهِيْ غير راضية عن ذلك السعر، لكنها لا تعمل ولا تلميع الأثاث بالطريقة المطلوبة، بالإضافة إلى نفاذه، رائحة غير ذكية، كَمْا أنها تكلفنا تكاليف باهظة، لذلك بحث الكثير من ربات البيوت عن طرق طبيعية للمساعدة فِيْ تلميع الأثاث وإعادته كأثاث العروس الجديد، ووجدنا أن هناك وصفة زيت جونسون لتلميع وتنظيف الأثاث، وهُو بالفعل هِيْ من المكونات الطبيعية التي لها قدرة كبيرة على تلميعها وإعادتها إلى حالتها الأصلية وإزالة البقع، ومن خلال هذا المقال سنشرح كيفِيْة عمل هذه الوصفة وكيفِيْة تحضيرها.

مكونات وصفة أثاث جونسون

تتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية موجودة فِيْ كل منزل، وهِيْ سهلة وبسيطة، وسنشرح تلك المكونات من خلال النقاط التالية.

3 ملاعق كبيرة من زيت جونسون.

نصف كوب خل.

نصف كوب من صبغة الكلور.

3 ملاعق كبيرة من الزيت العطري مثل زيت الليمون والخزامى والنعناع.

طريقة تحضير وصفة زيت جونسون

تم تحضير هذه الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة، وسوف نشرح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع الخل والكلور ونقلبهم جيداً حتى تمتزج المكونات جيداً.

ثم نضع زيت جونسون، الزيت العطري الذي نفضل رائحته، ونقلب المكونات جيدًا حتى تصبح متجانسة.

أحضر منشفة واغمسها فِيْ الخليط، ثم اعصرها جيدًا وامسح بها الأثاث، وسنلاحظ مدى نظافتها ولمعانها من أول استخدام.

وصفة ديتول لتنظيف الأثاث

ديتول منظف طبيعي يساعدك على إزالة الأوساخ والجراثيم، وسنضع من خلاله بعض المكونات الطبيعية لتلميع وتنظيف الأثاث، وسنشرح كيفِيْة تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

المكونات

غطاء زجاجة ديتول.

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ربع كوب عصير ليمون.

نصف كوب خل.

طريقة التحضير

أحضر البخاخ واخلط جميع المكونات معًا ورج الزجاجة جيدًا.

نستخدم هذا الرذاذ على الأثاث، ونلمعه، وننظفه ونجففه بمنشفة.

كيفِيْة صنع شمع الأثاث

نحن ربات البيوت يمكن أن نصنع شمع الأثاث بخطوات سهلة وبسيطة، نحضر وعاء صغير ونضع فِيْه القرفة والقهُوة، ثم نضيف كوب من الخل ونقلب جيداً، ثم نحضر زجاجة من الزيت العطري ونضيفها إلى ما سبق. المكونات ونستخدم قطعة قماش مبللة بهذا الخليط لتنظيف الاثاث والخشب ليتم تلميعه ويساعد على جعله يبدو جديدا