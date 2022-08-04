خلطة فِيْها سحر.. تنظيف الركنة والانترية بدون نقطة مية على الناشف بكل سهُولة فى دقيقتين هترجع جديدة

أصبحت وصفات تنظيف الزاوية والأريكة فِيْ المجفف مطلبًا شائعًا للغاية نظرًا للصعوبة الكامنة فِيْ هذه العملية، فلا يمكن تفكيك قماش الأريكة لغسله، أو حتى أخذه للخارج لتعريضه الشمس. ليجف بعد الغسيل، وفِيْ بعض الأحيان لا يتضح لك نوع القماش المستخدم للقيام بذلك، لذا تعال معنا لتصفح طرق مختلفة لتنظيف مقبلات واستعادة لمعانها دون تكلفة كبيرة وجهد ووقت وبدون إتلاف. بشكل عام.

تنظيف الزاوية والأريكة فِيْ المجفف من أجل الجلد السويدي والمخمل.

إذا كان نسيج الأريكة مخمليًا أو شمواه، فإن أفضل طريقة لتنظيفه ستكون كَمْا يلي

أحضر وعاء واملأه بالماء الدافئ، ثم اخلط كوبًا من الخل ونفس كَمْية الكربونات فِيْه.

أضف إلى هذا الخليط كَمْية من المنظفات المستخدمة للأقمشة وحرك الخليط بعناية.

اسكبي المزيج فِيْ زجاجة بخاخة وامسكيه بيد واحدة وخذي منشفة أو قطعة قماش قديمة باليد الأخرى وابدئي فِيْ رش الأريكة بأكَمْلها بالمزيج مع التركيز على البقع.

انتظر حوالي 10 دقائق قبل البدء فِيْ نقع القماش فِيْ ماء نظيف واعصره قدر الإمكان، ثم افرك بعناية القماش المثبت على الأريكة.

تأكد من عدم تفويت أي أوساخ، وإذا وجدت أي شيء لا يزال ليس كَمْا ينبغي، فقم بتنظيفه مرة أخرى بالمزيج، ثم قم بإنهاء بقية الأريكة والعودة إليه.

بعد الانتهاء من الأريكة تمامًا، يرجى تشغيل المراوح وفتح النوافذ للحصول على تهُوية جيدة، وعدم تعريضها لأشعة الشمس المباشرة، خاصة إذا كانت بيضاء.

وصفة سهلة لتنظيف الكنب

هذه الطريقة مناسبة لجميع أنواع الأقمشة، لكنها ليست أنسب من الطريقة السابقة للشمواه على وجه الخصوص، ويمكنك تطبيقها بالطريقة التالية