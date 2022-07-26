خلطة قنبلة عراقيه تبييض الوجه واليدين والاماكن السوداء والكلف بنتيجة مبهرة

نقدم اليوم لجميع متابعينا الأعزاء وصفة لتبييض البشرة بسرعة هذه الوصفة هِيْ الأقوى بين الوصفات الطبيعية المنتشرة، حيث نعلم أن هناك العديد من النساء والفتيات اللواتي يبحثن دائمًا عن منتجات متخصصة فِيْ تفتيح لون البشرة، ولكن هناك آثار جانبية لهذه المنتجات يمكن أن تضر البشرة أكثر من فائدتها .، ولا يوجد شيء أفضل من وصفات طبيعية لتبييض البشرة. أيهما أكثر أمانًا، ومن وجهة النظر هذه أود أن أقدم لجميع زوار موقعنا لتثقيف نفسي بشكل أقوى وصفة تبييض الوجه الرقبة والنتيجة مضمونة ومختبرة، لذا اتبعني.

وصفة لتفتيح البشرة فِيْ يوم واحد

المكونات

ليمون.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

وصفة لتبييض الوجه فِيْ يوم واحد.

قم أولاً بإعداد وعاء كبير ووضع كَمْية النشا وعصير الليمون فوقه، ثم أضف ملعقتين كبيرتين من ماء الورد.

قلبهم جيدًا حتى تمتزج المكونات ويصبح لديك خليط كريمي ولزج.

ابدأ بتوزيع خليط تفتيح البشرة بالتساوي على الوجه.

اتركي المزيج يجف تمامًا على بشرتك لمدة نصف ساعة على الأقل.

اشطفِيْ وجهك بعد ذلك بالماء الفاتر وتأكدي من تكرار هذه الوصفة المذهلة ثلاث مرات فِيْ الأسبوع للوصول إلى النتيجة المرجوة.

مزيج سريع لتبييض الوجه واليدين.

هذه الوصفة من أكثر الوصفات التي حققت نتيجة سريعة فِيْ تبييض الوجه واليدين بالبرتقال الذي يحتوي على فِيْتامين سي الذي يمنح بشرتك النضارة والحيوية وبالتالي يعمل تدريجياً على تفتيح البشرة، بتناول ملعقة كبيرة من عصير البرتقال. وقطعة من القطن لتنظيف الوجه والرقبة وكذلك اليدين وتركها لفترة قبل الشطف بساعة، يجب تكرار الوصفة مرة واحدة على الأقل فِيْ الأسبوع.

وصفة لتفتيح البشرة السمراء بسرعة