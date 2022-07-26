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خلطة قنبلة عراقيه تبييض الوجه واليدين والاماكن السوداء والكلف بنتيجة مبهرة

كتب Userفي آخر تحديث
خلطة قنبلة عراقيه تبييض الوجه واليدين والاماكن السوداء والكلف بنتيجة مبهرة

نقدم اليوم لجميع متابعينا الأعزاء وصفة لتبييض البشرة بسرعة هذه الوصفة هِيْ الأقوى بين الوصفات الطبيعية المنتشرة، حيث نعلم أن هناك العديد من النساء والفتيات اللواتي يبحثن دائمًا عن منتجات متخصصة فِيْ تفتيح لون البشرة، ولكن هناك آثار جانبية لهذه المنتجات يمكن أن تضر البشرة أكثر من فائدتها .، ولا يوجد شيء أفضل من وصفات طبيعية لتبييض البشرة. أيهما أكثر أمانًا، ومن وجهة النظر هذه أود أن أقدم لجميع زوار موقعنا لتثقيف نفسي بشكل أقوى وصفة تبييض الوجه الرقبة والنتيجة مضمونة ومختبرة، لذا اتبعني.

وصفة لتفتيح البشرة فِيْ يوم واحد

المكونات

  • ليمون.
  • ملعقتان كبيرتان من النشا.
  • ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

وصفة لتبييض الوجه فِيْ يوم واحد.

قم أولاً بإعداد وعاء كبير ووضع كَمْية النشا وعصير الليمون فوقه، ثم أضف ملعقتين كبيرتين من ماء الورد.

قلبهم جيدًا حتى تمتزج المكونات ويصبح لديك خليط كريمي ولزج.

ابدأ بتوزيع خليط تفتيح البشرة بالتساوي على الوجه.

اتركي المزيج يجف تمامًا على بشرتك لمدة نصف ساعة على الأقل.

اشطفِيْ وجهك بعد ذلك بالماء الفاتر وتأكدي من تكرار هذه الوصفة المذهلة ثلاث مرات فِيْ الأسبوع للوصول إلى النتيجة المرجوة.

مزيج سريع لتبييض الوجه واليدين.

هذه الوصفة من أكثر الوصفات التي حققت نتيجة سريعة فِيْ تبييض الوجه واليدين بالبرتقال الذي يحتوي على فِيْتامين سي الذي يمنح بشرتك النضارة والحيوية وبالتالي يعمل تدريجياً على تفتيح البشرة، بتناول ملعقة كبيرة من عصير البرتقال. وقطعة من القطن لتنظيف الوجه والرقبة وكذلك اليدين وتركها لفترة قبل الشطف بساعة، يجب تكرار الوصفة مرة واحدة على الأقل فِيْ الأسبوع.

وصفة لتفتيح البشرة السمراء بسرعة

من الوصفات الفعالة هِيْ الوصفة التي تحضر ثمرة البابايا بالصبار الذي يعمل على تفتيح البشرة السمراء بسرعة كَمْا يساعد على إخفاء عيوب وندبات الوجه وذلك بخلط كَمْية من البابايا وإضافة قطرات من الليمون إليها ثم نقوم ابدئي بتدليك المناطق التي توجد بها البقع الداكنة على الوجه ثم اتركي الخليط لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي الوجه بالماء الدافئ، يجب تكرار الوصفة مرة واحدة على الأقل فِيْ الأسبوع.
مزيج تفتيح البشرة بالحَلْيب السائل الطبيعي
وصفة الحَلْيب هِيْ من أقوى الوصفات وأكثرها إثارة للدهشة لتفتيح البشرة، حيث تحتوي على العديد من الخصائص الفعالة لتبييض الوجه وتوحيد لونه، وكذلك لإزالة البقع الداكنة، وذلك بوضع كَمْية مناسبة من الحَلْيب. على الوجه والجلد. تترك نصف ساعة لتمضي قبل شطف الوجه بالماء الفاتر، كرر العملية مرتين فِيْ الأسبوع للحصول على نتيجة مبهرة.
وصفة الزبادي مع العسل لتفتيح البشرة بسرعة
وصفة الزبادي بالعسل من أفضل الوصفات الطبيعية المجربة والفعالة لتفتيح البشرة، حيث أن كل مكون يحتوي على خصائص مذهلة تساعد فِيْ القضاء على عيوب الوجه وتوحيد لون البشرة عن طريق خلط ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من الزبادي وتوزيعها. الخليط على الوجه واليدين والرقبة أيضا ويترك لمدة ساعة حتى يجف تماما ثم يشطف بالماء الدافئ.
زيت الخروع لترطيب البشرة وإزالة التجاعيد
يعتبر زيت الخروع من أقوى الوصفات وأكثرها فاعلية للمساعدة فِيْ علاج البشرة، سواء كان ذلك عن طريق إزالة النمش والبقع الداكنة والتصبغات التي تظهر نتيجة الاستخدام المطول لمستحضرات التجميل والقضايا البيئية الأخرى.
المكونات
  • ملعقة كبيرة زيت الخروع.
  • قطعة من القطن النظيف.
طريقة
  1. وزعي كَمْية زيت الخروع على الوجه بقطعة من القطن.
  2. اتركيه يعمل على الوجه حتى مرور 20 دقيقة.
  3. يشطف الوجه بالماء الفاتر.