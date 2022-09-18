خلطة قوية لتنظيف وتلميع الحوض من الأوساخ الصعبة ، تعاني العديد من السيدات من مشكلة تراكم الأوساخ في الحوض نتيجة التراكمات من الأطعمة لعدة ايام أو نتيجة تكدس الاطباق من الطعام في حالة العزائم والاحتفالات داخل البيوت ، ويعتبر الحوض من المناطق التي يوجد بها الكثير من الأوساخ والبقع غير المرغوب فيها ، وذلك لأنها عرضة للترسبات الجيرية نتيجة الصابون واستخدامات أخرى ، وبالتالي سنتضع بين أيديكم خلطة قوية لتنظيف وتلميع الحوض من الأوساخ الصعبة ، تابعوا معنا .

تنظيف وتلميع الحوض من الأوساخ الصعبة

ـ يعتبر الحوض من المناطق التي يتوفر بها المزيد من الأوساخ والبقع غير المرغوب فِيْها، لأن الحوض عرضة لوجود الترسبات الكلسية الناتجة عن الصابون واستخدامات أخرى، حيث تفضل الكثير من النساء وجود الحوض بلمعان ولمعان وجميل. لديه القدرة على تنظيف الحوض جيدًا. ومن أمثلة هذه المنظفات الطاقة أو ماء مكافحة الحرائق واستخدامات أخرى وأنواع أخرى، حيث تعتبر هذه المركبات من أكثر الأشياء التي تضر باليدين وتسبب التهاب الجلد، بالإضافة إلى أن هذه المركبات لها رائحة نفاذة تعمل على إصابة الجهاز التنفسي وإصابات أخرى، ولتجنب هذه الاستخدامات لابد من البحث عن وصفات بديلة أخرى، وهِيْ من الخلطات البديلة التي يمكننا تحضيرها فِيْ المنزل للحصول على نتائج أفضل من استخدام المنظفات الأخرى. الملح والخل وصودا الخبز وملح الليمون واستخدامات أخرى يعتبر مزيج صودا الخبز من أقوى أنواع الخل. لها نتائج مبهرة، وسنقدم لك كيفِيْة عمل مزيج تنظيف وتلميع بالوعة، ونزودك بالمكونات اللازمة لهذا المزيج.

المكونات خليط لتنظيف وتلميع الحوض

خمس ملاعق كبيرة من صودا الخبز.

ملعقتان كبيرتان من الملح.

كَمْية الخل الأبيض.

قطعة من سلك الألمنيوم.

صنع خليط لتنظيف وتلميع الحوض