“خلطة كنتاكي” سر قرمشة البطاطس فِيْ المطاعم وجمال اللون الذهبي وبدون نقطة زيت

يحب الكثير من الناس البطاطس المقلية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ويتساءلون دائمًا ما هُو سر هشاشة المطعم، فربات البيوت يريدون معرفة السر وراء هشاشة البطاطس فِيْ المطعم وإعدادها فِيْ المنزل لعائلته، هذه الخطوات.

خميرة البطاطس المقرمشة

نقطع البطاطس إلى شرائح رقيقة جدًا، ثم نذوب خمس ملاعق كبيرة من الخميرة فِيْ لتر من الماء، ونترك البطاطس فِيْ هذا الخليط لمدة ساعة، وبعد ذلك نخرجها من هذا الخليط ونصفىهم جيدًا من الماء ونضعهم فِيْها. الزيت الساخن المخصص لقلي البطاطس والاستمتاع بالبطاطس المقرمشة والهشة المصنوعة يدويًا.

عصير الليمون للبطاطس المقرمشة

نقطع البطاطس إلى شرائح رفِيْعة، ونغسلها تحت الماء الجاري ونقعها فِيْ وعاء بالماء البارد وعصير الليمون والملح، ثم نضيف مكعبات الثلج فِيْ هذه الوعاء ونضعهم فِيْ الثلاجة لمدة نصف ساعة، ثم نرشح البطاطس من الماء جيداً ويفضل تجفِيْفها بالمناشف الورقية، ثم ضعي البطاطس فِيْ الزيت الساخن المخصص للقلي وستحصلين على بطاطس مقلية مقرمشة ومقرمشة.

البيكنج بودر للبطاطس المقرمشة

قشري البطاطس واغسليها جيداً بالماء وقطعيها إلى شرائح رفِيْعة جداً ثم ضعيها فِيْ وعاء مع الخميرة والخل واتركيها لمدة نصف ساعة بكَمْيات كبيرة فِيْ مقلاة حتى تصبح طرية ومقرمشة.

أسافِيْن البطاطس المقرمشة

نقشر البطاطس ونغسلها بالماء ونقطعها إلى شرائح، ثم نضعها فِيْ وعاء مليء بالماء على النار لمدة عشر دقائق، ثم نرفعها عن النار ونصفّيها ونتركها تبرد، ثم نضعها فِيْ ندهن الصينية بالزيت ونضيف الملح والفلفل الأسود ومسحوق الثوم والبابريكا ونقلب جيدا ثم نضعهم فِيْ الفرن لمدة عشر دقائق ونقلبهم من وقت لآخر حتى يتحولوا إلى لون ذهبي ونرفع الصينية من الفرن.

خل البطاطس المقرمشة