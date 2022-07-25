خلطة لإزالة الكرش والتخلص من دهُون البطن لخصر نحيل فِيْ أسبوعين فقط بدون رياضة

البعض منا لديه جسم رشيق ومتناسب ولكن وجود الكرش يجعل الشكل غير مناسب خاصة عند ارتداء ملابس المنزل لذلك يبحث الكثيرون عن طريقة للتخلص من الكرش بسهُولة ولكن بدون اجراء عملية جراحية أو استخدام أنواع مختلفة من الأدوية التي تضر بالجسم بعد فترة، لذلك نقدم لكَمْ من خلال المقال مزيجًا للقضاء على الكرش بطرق طبيعية غير ضارة ولا تؤثر على الجسم بمرور الوقت.

تخلط لتحريك الكرش

استخدم أهم الخلطات الطبيعية للتخلص من شكل الكرش المزعج بالطرق التي نعرضها لك.

الزعتر للتخلص من الكرش

استخدام الزعتر بطريقة مميزة للتخلص من الكرش بكل سهُولة وذلك كالتالي

المكونات

نصف ملعقة كبيرة زعتر.

نصف ملعقة كبيرة عسل.

نصف ليمونة.

1 كوب ماء

كيف تستعد

فِيْ البداية، يوضع كوب من الماء على نار خفِيْفة.

نضع الزعتر فِيْ الماء ونتركه حتى يصل لدرجة الغليان ثم نضيف نصف ليمونة.

يُغلى المزيج مرة أخرى، ثم يُرفع عن النار ويُصفى، ثم يُسكب فِيْ كوب ويُترك حتى يسخن تمامًا.

يضاف العسل ويقلب جيدا.

يجب أن تشرب هذا المشروب ثلاث مرات فِيْ اليوم.

الليمون والعسل للتخلص من الكرش.

يستخدم الليمون والعسل لفقدان الوزن بشكل عام والكرش بشكل خاص، حيث أن المواد الموجودة فِيْ هذه الوصفة تحتوي على عناصر تساعد فِيْ ذلك بسهُولة، كَمْا يلي

المكونات

1 كوب ماء دافئ.

1 ملعقة كبيرة عسل.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

كيف تستعد

يُغلى كوب من الماء، ثم يُضاف العسل ويُحرَّك حتى يذوب تمامًا.

اعصر الليمون فِيْ الخليط.

اتركه حتى يسخن ثم تناوله قبل الإفطار كل يوم حتى تتخلص من الكرش تمامًا.

فِيْ نهاية المقال خلطة لازالة الكرش قدمنا ​​اهم الخلطات الطبيعية التي تساعد فِيْ ذلك فِيْ وقت قياسي اهمها خلطة الزعتر والعسل وخليط الليمون والعسل وكلها هذه المكونات لن تضر على الإطلاق ولكنها ستزيد من مناعة الجسم.