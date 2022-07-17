خلطة لتبيض اليدين من أول استعمال ستجعل يديك كأيدي الأطفال تبيض فوري لليدين والقدمين من أول استعمال

تتعرض اليدين والقدمين لبعض العوامل التي تجعل لونها داكنًا، حيث تقوم الأمهات بتنظيف الأواني باستخدام الصابون السائل الذي يحتوي على مواد كيميائية تضر بشرة اليدين وتجعلها داكنة، وتحاول الفتيات استخدام أنواع مختلفة من التفتيح. كريمات تبييض البشرة لكنها لا تفتيح بسرعة لذلك نشرح طرق تبييض اليدين والقدمين بسرعة.

خليط لتبييض اليدين من أول استخدام

ظهُور اليدين والقدمين بشكل غير لائق يسبب الإحراج للجميع، حيث أنها من الأماكن التي تظهر عند مغادرة المنزل، لذلك فهِيْ تجذب انتباه الجميع، وعندما تظهر بشكل قاتم فإن مظهر الفتاة لا يناسبها. أمامي. من بين كل هذا تبحثين عن طريقة لتفتيح لون بشرة اليدين والقدمين بسرعة والحفاظ على لمعانها، مكونات وصفة التفتيح هِيْ كالتالي.

المكونات

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة نشاء.

ماء الورد ملعقة صغيرة.

1 ملعقة كبيرة زبادي.

طريقة تحضير الوصفة

تبحث الفتيات والعرائس عن وصفات لتبييض اليدين والقدمين لإعادة بياض البشرة وجمالها الطبيعي إلى جمالها الطبيعي، حيث يساعد النشا على تفتيح لون البشرة وإزالة السواد، كَمْا يساعد عصير الليمون على إزالة الخلايا الداكنة والزبادي يهدئ التهابات البشرة. ويزيد من جمالها، ويمكن استخدام الوصفة من خلال اتباع الآتي.

الخطوة الأولى هِيْ تحضير وعاء عميق ووضع كَمْية من الماء الدافئ وملح الليمون وماء الورد فِيْه.

نضع أقدامنا فِيْ الماء لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك نفرك بحجر طبي ونجفف.

اخلطي عصير الليمون وماء الورد والنشا واللبن فِيْ وعاء.

وزعي الخليط على اليدين والقدمين لمدة عشر دقائق.

بعد مرور الوقت، يتم غسلها بالماء الدافئ.

يجب تكرار استخدام الوصفة حتى بياض اليدين والقدمين.

وصفة الخيار لتبييض اليدين والجسم

ملعقتان كبيرتان من عصير الخيار.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة نشاء.

كيف تستعد