خلطة لتوريد الشفايف فِيْ 3 ايام وعلاج اسمرار الشفايف نهائيا نتيجة سريعة ومن أول استعمال 

إمداد الشفاه بشكل طبيعي، لإكَمْال جمال الوجه بعد وضع المكياج، يجب وضع أحمر الشفاه وتزويده به، لأنه عندما تظهر الشفاه جافة ومتشققة وغير مناسبة، يصبح شكل الوجه غير مناسب، ولكن يزداد الاستخدام. من أحمر الخدود الصناعي يتسبب فِيْ ظهُور تلون على بشرة الشفاه مما يقلق الفتيات ويبحثن عن مورد طبيعي للشفاه مما يساعد على ترطيب الشفاه وإزالة التشققات واستبدالها دون الإضرار بها حيث توجد العديد من الوصفات الطبيعية الممتازة التي تساعد فِيْ علاج تشقق وجفاف الشفاه، والتي نراجعها فِيْ السطور التالية حتى تتمكني من تحضيرها واستخدامها بدلاً من الاعتماد على مورد الشفاه الصناعية.

خليط لترطيب الشفاه فِيْ 3 أيام

من خلال الشفاه الناعمة الموردة، يمكنك الاستغناء عن أحمر الشفاه الصناعي، حيث تساعد المكونات الطبيعية فِيْ القضاء على التشققات فِيْ الشفاه، كَمْا تزيد من لمعان ونعومة الشفاه. هذه المكونات متوفرة فِيْ كل منزل ولا تعتبر باهظة الثمن، ويمكن تحضيرها من خلال توفِيْر المكونات التالية.

المكونات

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

1 ملعقة كبيرة عسل أبيض.

ملعقة صغيرة من الجلسرين.

كيف تستعد

عصير الليمون من الأحماض التي تحتوي على فِيْتامين سي الذي يساعد على تفتيح لون الشفاه ونضارتها، كَمْا أن العسل الأبيض يزيد من نعومة ولمعان الشفاه، ويساعد الجلسرين على ترطيب الشفاه وإزالة التشققات، مكونات هذه الوصفة الطبيعية متوفرة فِيْ المنزل، وهِيْ غير مكلفة. يعطي نتائج سريعة ومضمونة، وطريقة استخدامه على النحو التالي.

الخطوة الأولى هِيْ خلط عصير الليمون والعسل الأبيض والجلسرين.

يجب تقليب الخليط حتى تصبح جميع المكونات متجانسة.

ننشر جزءًا من المزيج على الشفاه تمامًا فِيْ الليل.

اتركي الخليط على الشفاه لليوم التالي.

يتم استخدامه يوميًا قبل النوم.

وصفة الكركَمْ لتزويد الشفاه

ملعقة كبيرة من جوزة الطيب

نصف ملعقة كبيرة كركَمْ.

ماء.

كيف تستعد