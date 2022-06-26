خلطة لشد الوجه وتبييضه

مزيج لشد وتبييض الوجه – خلال الأشهر القليلة الأولى من حملي الأخير، كانت بشرتي ملزمة. ظهرت أكثر من أي وقت مضى ولم يكن هناك ما يمكنني وضعه عليه يبدو أنه يساعد.

لذلك قررت أن أجرب أسلوبًا أكثر طبيعية.

لا يمكن أن تؤذي، أليس كذلك لا شيء آخر يعمل.

لذلك بدأت في استخدام هذا القناع وبعد عدة تطبيقات هدأت بشرتي بشكل كبير. واصلت استخدامه عدة مرات في الأسبوع وبعد عدة أشهر، حوالي 6-7 دقائق، نادراً ما تندلع بشرتي بعد اختفاء ندبات حب الشباب التي كنت أعاني منها من قبل.

فوائد الليمون والعسل وبياض البيض

يمكن أن يساعد عصير الليمون في تفتيح البقع الداكنة التي خلفها حب الشباب والشيخوخة وندبات فرط التصبغ. له خصائص مضادة للبكتيريا ويساعد على تسريع التئام حب الشباب الموجود وكذلك منع الهروب في المستقبل.

يساعد على إزالة الرؤوس السوداء ويقلل البشرة الدهنية. كما أنه يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة، مما ينتج عنه بشرة أكثر إشراقًا ونعومة وتوهجًا.

يساعد بياض البيض على شد الجلد وتقليص المسام. يساعد في الحفاظ على مرونة الجلد ويمكن أن يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة

العسل الخام، كما ذكرت في مقالتي الأخيرة للعناية بالبشرة، يجذب الرطوبة للبشرة ويساعد في الاحتفاظ بها. كما أن لها خصائص مضادة للبكتيريا وتساعد على التئام الجلد.

هذا هو علاج الوجه الأكثر صنعًا في المنزل والذي استفاد إلى أقصى حد من الجلد عندما يتعلق الأمر بأقنعة الوجه.

قد تختلف ردود أفعال بعض الأشخاص تجاه المنتجات المستخدمة، لذلك عليك دائمًا إجراء اختبار رقعة على بشرتك إذا لم تكن متأكدًا من رد فعلها! قد لا تعمل مع الجميع.

يمكن أن يكون الليمون قليلًا على البشرة الحساسة، لذا استخدم كمية أقل إذا وجدت أنه يزعجك

قناع للوجه لشد البشرة وإشراقها

مكونات

1 بياض بيضة

ملعقة عسل خالية

½ ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج

مزيج من شد وتبييض الوجه