خلطة مجربة وفعالة لصبغ الشيب المبكر فِيْ ساعتين نتيجة مذهلة من اول استعمال

يعتبر الخلط الفعال لصبغ الشعر الأبيض من أقوى الوصفات الطبيعية التي تسعى إليها معظم النساء اللواتي يعانين من ظهُور الشيب الذي يعد من أكبر المشاكل التي تحدث نتيجة العوامل الوراثية أو الشيخوخة. ألوان مميزة، ومن وجهة النظر هذه، نقدم مع زوارنا الكرام خلطات تعمل بكفاءة لتلوين الشعر الأبيض.

صبغات الشعر الأبيض

الصبغة البنية هِيْ أقوى وصفة يمكن اتباعها، حيث تعمل على صبغ الشعر الرمادي المبكر من أول استخدام له، بالإضافة إلى الخطوات البسيطة لتطبيقها، تبرد تمامًا، تصفِيْتها وتوزع على الشعر، وتترك حتى يعمل لمدة 4 ساعات. ثم اشطفِيْ الشعر بالماء الفاتر.

وصفة لتغيير لون الشيب الى الاحمر.

إذا أردت صبغ شعرك من الأبيض إلى الأحمر فعليك استخدام وصفة الكركديه التي أثبتت قدرتها على صبغ الشعر الرمادي، اخلطي كَمْية من الكركديه مع كوبين من الماء واتركيها تنقع طوال الليل وفِيْ الصباح. ضعي ماء الجامايكا على شعرك وبعد ثلاث ساعات من توزيع الخليط، اشطفِيْ شعرك بالماء الدافئ، كرري هذه الوصفة إذا تلاشى لون الشعر تدريجياً.

وصفة عصير الليمون لتغطية الشيب بالاصفر

عصير الليمون من الوصفات التي تعمل على صبغ الشعر الأبيض باللون الأصفر، لكنه لا يصبغ الشعر الأسود، فعليك تحضير كوبين من عصير الليمون ووضعه على شعرك، عليك الجلوس لمدة نصف ساعة فِيْ مكان حيث تتواجد الشمس حتى تسرع من عملية الصباغة ثم تتركها على شعرك لمدة ساعتين ثم تشطف شعرك بالماء البارد، اتبعي هذه الوصفة مرة كل أسبوعين حتى تحصلي على تغطية مثالية.

عصير برتقال لصبغ الشيب باللون البرتقالي المخروطياحمرار

عصير البرتقال من أقوى الوصفات الطبيعية التي تعمل على صبغ الشيب المبكر الذي يغزو الشعر تدريجيًا.

المكونات

نصف كوب من زيت الخروع.

كوب كبير من عصير البرتقال.

طريقة

اخلطي الزيت جيدًا مع عصير البرتقال فِيْ وعاء. نبدأ بتوزيع الخليط على الشعر والتدليك لبضع دقائق. غطي الشعر بكيس بلاستيكي حتى مرور ساعتين. اشطف الشعر بخل التفاح.

القهُوة والكاكاو يتحول لون الشعر الأبيض إلى البني الغامق

واحدة من الوصفات الفعالة والمثبتة لصبغ الشعر الرمادي لفترة طويلة هِيْ وصفة الكاكاو بالقهُوة، كل من المكونين له قوة فعالة لإزالة الشعر الرمادي.

المكونات

نصف كوب كاكاو.

نصف فنجان قهُوة.

كوب كبير من الماء.

طريقة