صاروخ التنظيف.. خلطة نارية لازالة دهُون البوتاجاز وتنظيف الفرن وازالة سواد السنين بدون فرك أو دعك، تعاني الكثير من السيدات من مشكلة الأوساخ والدهون على البوتاجاز بشكل متكرر، كما ويوجد هناك طريقة خرافية وخلطة نارية لازالة دهُون البوتاجاز بدون فرك أو دعك بإستخدام خلطات طبيعية حيث يساعد على وتنظيف الفرن وازالة سواد بسهولة جدا.

كيفِيْة تنظيف الموقد من الشحوم والشحوم.

المكونات المطلوبة –

حبتان ليمون كبيرتان.

صابون سائل.

وعاء صغير

خطوات استخدام الليمون لتنظيف الموقد والفرن

يمكنك خلط جميع المكونات المذكورة أعلاه بكَمْية كبيرة من الماء ووضعها داخل فرن الطهِيْ حتى يسخن تمامًا ويجب إغلاق باب الفرن حتى تتفاعل الأبخرة مع البقع الصعبة والدهنية.

بعد ذلك، خذي نصف ليمونة وافركيها جيدًا على الفرن والسطح، وسترى أن البقع تبدأ فِيْ التلاشي بسهُولة، واستمري فِيْ الفرك حتى تتأكدي من زوال البقع.

ضعي كَمْية من الخل الأبيض فِيْ زجاجة بخاخة ورشي السطح والفرن بها واتركيها لمدة خمس عشرة دقيقة.

باستخدام إسفنجة ناعمة، افركي سطح الفرن أو الموقد قليلاً، وسترى أنه لامع تمامًا، ويمكنك شطفه وإزالة بقايا الخليط حتى يصبح نظيفًا تمامًا.

جفف الموقد تمامًا قبل إعادة إشعاله أو توصيله بمصدر غاز أو كهربائي.

كيفِيْة تنظيف عيون الموقد بالكركديه

المكونات والأدوات المطلوبة –

كوب كبير من الكركديه الأحمر.

ملعقتان كبيرتان من الصابون السائل.

الكثير من الماء الساخن.

وعاء معدني عميق وعميق.

اسفنجة ناعمة

خطوات استخدام المكونات فِيْ تنظيف عيون الموقد –

يجب فصل مصدر الغاز عن الموقد وإزالة أي أدوات منه ثم إزالة المنافذ من الموقد.

نضع عيون القدر فِيْ وعاء يحتوي على جميع المكونات السائلة السابقة ونتركها لمدة نصف ساعة.

ثم استخدمي الإسفنج لفرك العينين وستلاحظين أنه من السهل إزالتها، وملساء وخالية من الكتل.

استمري فِيْ الفرك حتى إزالة الزيت بالكامل، ثم اشطفِيْ عينيك وجففِيْه، ثم ضعيه مرة أخرى.

تنظيف عيون الموقد

لتنظيف عيون الموقد بسهُولة، استخدم صودا الخبز مع الخل.

نحضر وعاء ونضع نصف كوب من الخل مع أربع ملاعق كبيرة من صودا الخبز ونضع عيون القدر فِيْه.

يوضع الخليط على النار لمدة نصف ساعة.

افركي عيون الموقد بأحواض سلكية لإزالة الشحوم والشحوم.

أو استخدمي البيكنج بودر ورشيها على أعين القدر، ثم ملح الليمون وقطرات من الماء لتسبب فورانًا، اتركي الوصفة لمدة عشر دقائق، ثم اغسلي عيون القدر بسلك واغسليها بالماء.

هناك خلطة نارية لازالة دهُون البوتاجاز وتنظيف بطريقة سهلة، وبدون اي تعب ، وذلك من خلال الليمون والملح، حيث يساعد الليمون على إذالة كافة الدهون الموجودة على البوتوجاز والفرن، بطريقة سريعة، دون استخدام المواد الكيماوية.