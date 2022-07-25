خلطة هندية لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة البرق لن يتوقف شعرك عن النمو من أول استعمال 

الخلطة الهندية لإطالة الشعر وتكثيفه بسرعة وتحقيق شعر طويل وصحي ولامع يظل حَلْما تسعى إليه كل امرأة، حيث ترتبط هذه العملية بالعديد من العوامل منها العوامل الهرمونية، العناية بالشعر، التغذية السليمة، الابتعاد عن المصادر. من التوتر والقلق لحماية الشعر من التساقط وغيره، لذلك حرصنا فِيْ هذا المقال على تقديم بعض الوصفات التي تساعدك على إنماء شعرك فِيْ أقصر وقت ممكن، وهُو ما يعتبر حَلْاً عمليًا، خاصة بالنسبة للفتيات اللواتي يعملن تقريبًا. للزواج، والذين ليس لديهم الكثير من الوقت لتجربة طرق أو طرق أخرى.

مزيج هندي لإطالة الشعر وتكثيفه بسرعة

المكونات

بيضة.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض البكر.

ملعقة زيت زيتون.

كيف تستعد

افصل صفار البيض عن بياضه فِيْ وعاء مناسب.

أضيفِيْ العسل الأبيض وزيت الزيتون إلى بياض البيض، ثم اخلطي جميع المكونات جيدًا حتى يتشكل قناع متماسك.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو المناسب، ثم ضعي القناع على شعرك، مع التركيز على الجذور.

اتركي القناع لمدة ثلث ساعة مع تغطية شعرك بكيس بلاستيكي.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو (للتأكد من إزالة كل البقايا من القناع).

للحصول على أفضل نتيجة ممكنة، كرري هذه الوصفة مرتين فِيْ الشهر، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

وصفة ماء الأرز لتطويل الشعر وتكثيفه

لأن الأرز يحتوي على فِيْتامينات (K) و (E) و (B6) والتي تساهم بشكل فعال فِيْ تغذية الشعر وتزويده بالعناصر الغذائية التي يحتاجها وبالتالي تحفِيْز نموه.

المكونات

نصف كوب أرز.

كوبان من الماء.

كيف تستعد