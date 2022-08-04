خلطة هندية لتكثيف الشعر وتطويله بجنون بدون غسل فقط ضعيها قبل النوم

خلطة هندية لتكثيف وإطالة الشعر كالمجانين دون غسله فقط ضعه قبل النوم ومن المعروف أن النساء الهنديات مشهُورات بشعرهن الطويل والسميك لأنهن يستخدمن خامات طبيعية للعناية بالشعر ولكن معظم الفتيات يعانين من مشكلة الشعر الفقير. نمو الشعر المفرط أو تساقطه، لذلك يلجأون إلى شراء المنتجات الطبية أو منتجات الشعر مثل الشامبو لشعر صحي، لكنها ليست مناسبة للشعر وتتسبب فِيْ تكسر الشعر وتقصفه على المدى الطويل، لذا فإن أفضل حَلْ هُو استخدامها بشكل آمن وفعال. خامات طبيعية على شعرك وتمنحك نتيجة مذهلة فِيْ وقت قصير.

وصفة معجزة لتطويل وتكثيف الشعر مثل النساء الهنديات ووقف تساقطه بدون غسيل

اقامة إطالة الشعر وتكثيفه. من الأشياء التي تبحث عنها المرأة كثيرًا لتتمتع بكل خصائص الجمال.

ولكن هناك عوامل تعرقل الطريق وتجعل الشعر لا ينمو بشكل صحيح، بما فِيْ ذلك التعرض المفرط للشمس.

أو عن طريق الإفراط فِيْ استخدام أدوات فرد الشعر مما يؤدي إلى تساقط الشعر.

لذلك سأقدم لكَمْ خلطة هندية لتكثيف الشعر وتساعد على تطويله بسرعة.

مزيج إكليل الجبل لإطالة الشعر وتكثيفه

إكليل الجبل عنصر أساسي فِيْ الوصفات. تطويل الشعر هذا لأنه يساعد على زيادة نمو الشعر.

كَمْا أنه يحمي الشعر من التساقط ويساعد فِيْ التكثيف السريع للشعر.

مكونات خليط من سماكة وإطالة الشعر.

ملعقة كبيرة إكليل الجبل.

3 أوراق غار.

2 فص ثوم.

عدد قليل من المسامير.

كأس من الماء.

زجاجة رذاذ

طريقة تحضير خليط لتطويل وتكثيف الشعر

فِيْ قدر مناسب، اغلي المكونات تدريجيًا، ثم أضف الماء.

اترك المكونات تكثيف الشعر حتى يغلي، ضعه فِيْ وعاء محكَمْ الإغلاق وضعه فِيْ الثلاجة.

حتى يغلي، ضعه فِيْ وعاء محكَمْ الإغلاق وضعه فِيْ الثلاجة. بعد ذلك، يتم ترشيحه جيدًا من أي شوائب أو رواسب ويوضع فِيْ زجاجة رذاذ.

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