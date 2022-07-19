خلطتي الجهنمية لتنظيف وتلميع الحوائط والجدران وإزالة الشخابيط والبقع الصعبة بمسحة واحدة

بكَمْية من ملح الليمون، صودا الخبز، الصابون السائل وعصير الليمون، نصنع أقوى خلطة لتنظيف الجدران والجدران، يمكن صنع هذا الخليط بمكونات متوفرة فِيْ كل منزل وبطريقة سهلة وسريعة للتحضير وباستخدام المكونات متوفرة بأسعار بسيطة للغاية. هذا المزيج من المواد الطبيعية يزيل كل الأوساخ والبقع الصعبة على الجدران والجدران مثل بقع الطعام أو الخربشات والألوان، وهذا الخليط يحافظ على ألوان الدهانات مشرقة ولامعة، لذلك تهتم ربة المنزل جيداً بتنظيف الجدران والجدران لتجعلك تشعر بالسعادة والراحة. أسباب قذرة الأوساخ ورسومات الأطفال بالأقلام، ووضع أيدي الأطفال المتسخة على الجدران والجدران وترك البقع الصعبة، لكن الوصفة الطبيعية والآمنة التي نقدمها لك ستقضي على هذه المشاكل وستترك الجدران نظيفة على عكس منظفات الجدران التي تزيل الدهانات وتجعل ألوانها باهتة وباهتة مسببة تآكل اليد وتسبب الحساسية والاحمرار، كَمْا يجب تجنب تنظيفها بسلك. للألمنيوم الخام الذي يترك خدوشًا على الجدران والجدران ولا يبدو جيدًا.

مكونات خليط تنظيف الجدران والجدران.

أربع ملاعق كبيرة من ملح الليمون

ملعقتان صغيرتان من صودا الخبز وربع كوب من الصابون السائل

ملعقتان صغيرتان من صودا الخبز

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون

كَمْية كافِيْة من الماء

ثلاث ملاعق كبيرة من المبيض

ثلاث ملاعق كبيرة من صودا الخبز

قطعة من السلك الناعم أو قطعة إسفنج.

كيفِيْة عمل خليط لتنظيف الجدران والجدران.