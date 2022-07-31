خلطتي السحرية ضعيها على الباذنجان المقلي هِيْبقي مقرمش ولذيذ ومش هِيْشرب زيت نهائيا

طريقة قلي الباذنجان مثل المطاعم بدون قطرة زيت، يعتبر قلي الباذنجان مشكلة كبيرة يعاني منها الكثير من الناس لاحتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية وهُو أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن بشكل كبير وسريع. وبالتالي يبعد الناس عن تناول الباذنجان المقلي بالرغم من احتوائه على نسبة عالية من الحديد ومفِيْد جدًا لصحة الإنسان، لذلك نأتي مع هذا المقال لنخبر الجميع أنه يمكنك تناول أي كَمْية من الباذنجان فِيْ أي وقت، لأننا سنقدم أنت وصفة خطيرة لقلي الباذنجان دون امتصاص الزيت النهائي، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير التي يجب اتباعها وقراءة باقي الفقرات التالية، ترقبوا ذلك.

مكونات قلي الباذنجان مثل المطاعم بدون قطرة زيت

نريد من أي شخص من أي وصفة مهما كان وزنه ومهما كان عمره أن يتمكن من تناول كَمْية كبيرة من الباذنجان لأنه يجعل الشخص يتمتع بشهِيْة كبيرة فِيْ وقت الوجبة وخاصة فِيْ الإفطار أو فِيْ أي وجبة مهما كانت، والباذنجان. يعتبر الطبق من الأطباق الرئيسية فِيْ المطاعم الكبرى لأن معظم الناس يطلبونه باستمرار، وللباذنجان المقلي أكثر من طريقة تحضير حيث يمكن تقديمه مع الخل والثوم والصلصة الحارة والطماطم، ولكل شخص ذوق خاص فِيْ باختيار الخليط الذي يحبونه، والآن نقدم لكَمْ مكونات وصفة الباذنجان المقلي محَلْية الصنع

نصف كيلو باذنجان أبيض أو أسود.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة طحين.

ملعقة ملح

ملعقة زيت.

ملعقة بهارات مختلفة.

خطوات تحضير وقلي الباذنجان فِيْ المنزل كَمْا فِيْ المطاعم

هذا المبلغ يكفِيْ لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد، ويمكن مضاعفة المبلغ حسب عدد أفراد الأسرة، وتتلخص الخطوات فِيْ

اغسل الباذنجان جيداً ثم قطّعه إلى شرائح رفِيْعة.

النشا يخلط مع الدقيق والتوابل.

توضع كل شريحة فِيْ خليط الدقيق.

يوضع الباذنجان على صينية ويرش بملعقة كبيرة من الزيت.

يجب وضع الصينية فِيْ الفرن على درجة حرارة 175 درجة.

يجب أيضًا تشغيل الشواية حتى تنجح عملية التسوية.

كَمْا ذكرنا فِيْ المقال، فإن طريقة قلي الباذنجان بدون قطرة زيت، يمكنك إضافة النشا أو أي من الخلطات لعمل الباذنجان المقلي دون امتصاص الزيت، أو وضع ملعقة كبيرة من الدقيق يساعد الباذنجان فِيْ أن يصبح مقرمشًا ومقرمشًا. صحية، لأن معظمها ناتج عن الكوليسترول والأمراض الضارة.