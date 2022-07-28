خلطه سحرية مذهلة من المنزل بالخطوات كيف تنظفِيْن الشوز الأبيض بكل سهُولة

تحتاج الأحذية البيضاء دائمًا إلى العناية والاهتمام، وتحديداً أثناء عملية التنظيف حتى لا تتحول إلى اللون الأصفر من سوء الغسيل.هناك عدة طرق منزلية بسيطة للمكونات تُستخدم لتنظيف الأحذية البيضاء بدلاً من استخدام المنظفات الكيميائية. لأنها غالية الثمن، وأهم ما فِيْ تنظيف الأحذية هُو إبقائها فِيْ مكان جاف محمي من أشعة الشمس.

صودا الخبز ومسحوق التنظيف

تعد صودا الخبز من أبرز المكونات الطبيعية التي تساعد على تنظيف جميع الأحذية وخاصة البيضاء منها، وتستخدم بالطرق التالية

المكونات

الغساله.

مسحوق التنظيف

فرشاة أسنان غير مستخدمة.

بيكربونات الصوديوم

ماء.

وعاء كبير.

خطوات التحضير والاستخدام

فِيْ البداية، يتم أخذ فرشاة أسنان لإزالة الأوساخ من الحذاء بسرعة لأن هذه الخطوة تسهل تنظيف الحذاء. إذا كان الحذاء به بقع كبيرة، عالجها بإضافة مزيل بقع الغسيل. لضمان نظافة الحذاء، تضاف كَمْية صغيرة من الصودا إلى الوعاء لتحضير عجينة متجانسة عن طريق خلط كَمْية متساوية من الماء مع كَمْية الخليط وتدليك الحذاء برفق بفرشاة أسنان حتى تختفِيْ البقع. فِيْ هذه الخطوة يتم استخدام الغسالة ووضع الحذاء فِيْها ثم تشغيل دورة الغسيل بسرعة منخفضة بالماء البارد. ثم أضف كوبًا ونصف من منظف الأحذية الخفِيْف. بعد ذلك يتم إخراج الحذاء من الغسالة بعد انتهاء دورة الغسيل وتركه يجف فِيْ الهُواء بعد فترة، ثم ينقل إلى الشمس لإزالة أي روائح موجودة فِيْه.

صودا الخبز ونشا الذرة

المكونات

كوب نشا ذرة.

نصف كوب من الصودا الخبيرة.

نصف كوب بيكنج بودر.

5 قطرات من زيت اللافندر.

طريقة التحضير والاستخدام