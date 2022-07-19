خلطه سحريه لتنظيف وتلميع طاسة القلى المحروقه فى دقائق معدودة فقط

نستخدم عادة بعض المنظفات المحضرة والتي لا تمنحنا النظافة واللمعان اللازمين للأواني المنزلية المحترقة، وهِيْ من أصعب أنواع البقع التي تؤثر على الأواني، وبكفاءة عالية فهِيْ الأفضل والأكثر طبيعية. • قوي وفعال لإزالة أصعب البقع الداكنة فِيْ لحظات قليلة من الاستخدام .. عادة نستخدم وعاء لقلي الطعام وهذا يسبب تراكَمْ الدهُون المحترقة بطريقة مزعجة للغاية ومن الممكن تحضير خليط سحري. مما يجعل الدلو متلألئًا ونظيفًا دون أي مجهُود وإرهاق فِيْ التنظيف تعاني العديد من ربات البيوت يوميًا من التنظيف القاسي لهذا الدلو المحترق ولا يمكن تنظيفه بمختلف الطرق التقليدية المعروفة للتنظيف، لذلك يوصى باستخدام هذا المزيج الطبيعي الذي يحتوي على قدرة خارقة على إزالة الدهُون المتراكَمْة فِيْ المقلاة وتحريرها من أي بقع أو دهُون ملتصقة، فهُو مزيج متجانس يبهر الجميع بكفاءة عالية لإزالة أصعب البقع فِيْ لمح البصر دون جهد أو تكلفة. من أفضل الخلطات القوية فِيْ عملية التنظيف العميق للأسطح شديدة الاتساخ، لذلك نقدم أسهل طريقة لعمل مزيج تنظيف قوي له تأثير مباشر على الأوساخ الصعبة والحروق التي تظهر فِيْ المقلاة، والحفاظ على نظافة و لامع كَمْا لو كان جديدًا وغير مستخدم فهُو أفضل حَلْ مناسب للتنظيف، كَمْا أنه سيمنعك من شراء المنظفات الجاهزة التي لا تعمل بكفاءة فِيْ حالة التنظيف الصعبة، حيث لا يعرف الكثيرون الطريقة الدقيقة للقيام بذلك. قم بإعداد مزيج التنظيف السحري الذي أبهر جميع النساء وربات البيوت فِيْ عملية التنظيف العميق للوعاء المحروق.عليك المساهمة بهذه المكونات الطبيعية البسيطة التي ينتج عنها منظف محترق أقوى وأسرع بكل قوته وفعاليته.

توجد مقلاة داخل كل منزل، وهِيْ من الأدوات المنزلية التي لا غنى عنها، حيث تستخدم فِيْ قلي الأطعمة مثل البطاطس واللحوم، ولكن تواجه النساء مشكلة كبيرة فِيْ تنظيفهن اليومي، حيث تتراكَمْ الشحوم والبقع الصعبة عليهن. لذلك، لا يمكن إزالتها بالمنظفات المعتادة لتنظيفها، ولهذا نقدم لك الحَلْ السحري للتخلص من الدهُون المحترقة بطريقة مذهلة والحصول على وعاء نظيف ولامع بدون أي أوساخ.

أفضل طريقة لتنظيف المقلاة المحروقة

المكونات اللازمة لتنظيف المقلاة المحروقة

نصف كوب كركديه مجفف

كوب خل أبيض

ملعقتان كبيرتان من ملح الليمون

كأس من الماء

شرائح ليمون

كيفِيْة تنظيف وتلميع المقلاة المحروقة

اولا نحضر قدر كبير لتوسيع الوعاء المحترق ثم نضعه على النار ثم نضيف كوب ماء وكوب خل ابيض ثم نضع ليمون وملح جامايكا ونتركه حتى يغلي على النار ثم نضع الدلو المحترق لمدة 10 دقائق ثم نزيل البقع الدهنية المتراكَمْة بسكين أو بأداة حادة ثم نكرر ذلك ونعيد الدلو إلى ماء التنظيف لمدة 5 دقائق فقط ثم نغسله باستخدام مكونات سلك الغسيل مواد طبيعية بسيطة أنتجت أقوى منظف فعال للغاية فِيْ إزالة البقع الصعبة وحروق الأواني.