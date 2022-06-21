خلفيات ايفون 13 4K كيوت سوداء وملونة جودة عالية

خلفيات آيفون 13 4K Cute ، بجودة عالية ، سوداء وملونة بجودة عالية ، هي بالطبع ما يرغب معظم مستخدمي الهواتف المحمولة من ماركة iPhone في اقتنائها ، حيث تحرص الشركة على توفير أكبر عدد ممكن من الخلفيات المميزة للغاية مع كل نسخة جديدة من هواتفها بمواصفات احترافية وغنية عن التعريف ، ما يلي على موقع ثقافني ؛ سيتم عرض مجموعة من أجمل خلفيات iPhone 13 و iPhone 13 Pro.
أجمل خلفيات آيفون 13 4K
يمكن لأي شخص يستخدم iPhone 13 أو iPhone 13 Pro Max أو iPhone 13 mini ، يهتم بتفاصيل الهاتف ويريد أن يميز مظهر هاتفه ، استخدام أجمل خلفيات الهاتف التي تأتي بدقة عالية و التي تعطي الهاتف مظهرًا أكثر احترافية مما سبق استعراضه أروع خلفيات آيفون 11 وفيما يلي مجموعة من أجمل الخلفيات وأكثرها تميزًا بأعلى جودة ووضوح مثل:
أهم مواصفات آيفون 13
ومن أهم مميزات وخصائص هاتف iPhone 13 الذي قدمته شركة Apple العالمية ما يلي:
- يمتلك الهاتف ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت وتصل في بعض إصدارات الجهاز حتى 512 جيجا بايت.
- ذاكرة الوصول العشوائي للهاتف تصل إلى 6 جيجا بايت.
- يعتمد الهاتف على معالج A15 Bionic
- يعتبر كل من iPhone 13 و iPhone 13 Pro Max من الأجهزة المحمولة التي تدعم أحدث إصدارات نظام تشغيل Apple iPhone: نظام تشغيل iPhone iOS 15.
- الشاشة المستخدمة في الهاتف مقاس 6.1 إنش وتعمل بتقنية Super Retina XDR.
- بطارية الهاتف تدعم الشحن السريع بمعدل 20 واط.
- يحتوي الهاتف على 3 كاميرات ثلاثية ، وكاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل ، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.
سعر iPhone 13
كما تم تحديد سعر iPhone 13 iPhone العالمي وسعره في السعودية على النحو التالي:
- سعر iPhone 13 بسعة 128 جيجابايت = 800 دولار أمريكي.
- سعر iPhone 13 بسعة 256 جيجابايت = 900 دولار أمريكي.
- سعر نسخة iPhone 13 بسعة 512 جيجا بايت = 1100 دولار أمريكي.
- سعر نصف آيفون 13 في السعودية:
- iPhone 13128 GB = 3650 ريال سعودي.
- آيفون 13256 جيجابايت = 3900 ريال سعودي.
- سعر iPhone 13 سعة 512 جيجابايت = 4850 ريال سعودي.
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