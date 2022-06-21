خلفيات ايفون 13 4K كيوت سوداء وملونة جودة عالية

خلفيات آيفون 13 4K Cute ، بجودة عالية ، سوداء وملونة بجودة عالية ، هي بالطبع ما يرغب معظم مستخدمي الهواتف المحمولة من ماركة iPhone في اقتنائها ، حيث تحرص الشركة على توفير أكبر عدد ممكن من الخلفيات المميزة للغاية مع كل نسخة جديدة من هواتفها بمواصفات احترافية وغنية عن التعريف ، ما يلي على موقع ثقافني ؛ سيتم عرض مجموعة من أجمل خلفيات iPhone 13 و iPhone 13 Pro.

أجمل خلفيات آيفون 13 4K

يمكن لأي شخص يستخدم iPhone 13 أو iPhone 13 Pro Max أو iPhone 13 mini ، يهتم بتفاصيل الهاتف ويريد أن يميز مظهر هاتفه ، استخدام أجمل خلفيات الهاتف التي تأتي بدقة عالية و التي تعطي الهاتف مظهرًا أكثر احترافية مما سبق استعراضه أروع خلفيات آيفون 11 وفيما يلي مجموعة من أجمل الخلفيات وأكثرها تميزًا بأعلى جودة ووضوح مثل:

أهم مواصفات آيفون 13

ومن أهم مميزات وخصائص هاتف iPhone 13 الذي قدمته شركة Apple العالمية ما يلي:

يمتلك الهاتف ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت وتصل في بعض إصدارات الجهاز حتى 512 جيجا بايت.

ذاكرة الوصول العشوائي للهاتف تصل إلى 6 جيجا بايت.

يعتمد الهاتف على معالج A15 Bionic

يعتبر كل من iPhone 13 و iPhone 13 Pro Max من الأجهزة المحمولة التي تدعم أحدث إصدارات نظام تشغيل Apple iPhone: نظام تشغيل iPhone iOS 15.

الشاشة المستخدمة في الهاتف مقاس 6.1 إنش وتعمل بتقنية Super Retina XDR.

بطارية الهاتف تدعم الشحن السريع بمعدل 20 واط.

يحتوي الهاتف على 3 كاميرات ثلاثية ، وكاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل ، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

سعر iPhone 13

كما تم تحديد سعر iPhone 13 iPhone العالمي وسعره في السعودية على النحو التالي: