خلود المري أول امرأة في شرطة دبي تفتش عن المتفجرات تحت الماء ، خلود عبد الله المري هي اول العناصر النسائية في شرطه دبي في الامارات العربية المتحدة، التي تنقب عن المتفجرات تحت الماء، كانت تعمل ضمن فريق التفتيش الأمني وابطال المتفجرات في دائرة المتفجرات والامن العام في الإدارة العامة للهيئات والمنشئات، شكلت اضافه مميزه الى الفريق خاصه فريق النساء الاماراتي.

أول امرأة في شرطة دبي تفتش عن المتفجرات

قال اللواء عبد الله علي الغيثي مساعد القائد العام للشؤون العامة في وكالة العمليات والمتفجرات ان شرطه دبي تمتلك كادرا بشريًا كبيرًا ومميزًا وسباقًا في كافه التخصصات، حيث يلعب العنصر النسائي في شرطه دبي دورا كبيرا ومهما وتشارك المرآه في كافه المهام الموكلة اليهم، وقد كانت خلود عبد الله المري هي اول النساء في المشاركة في الكشف عن المتفجرات اسفل الماء.

خلود المري في شرطة دبي

وأضاف اللواء عبد الله علي الغيثي ان اداره امن المتفجرات في دبي تحتل مراكز عالية لوجود طواقم عمل جباره في شرطه المتفجرات، حيث تمتلك الخبرة العالية والقوه المهنية في جهاز الامن واداره المتفجرات واضافه الى وجود العنصر النسائي والمجموعات النسائية في الشرطة التي يكسبها قوة نوعية في مجالات معينة، ومثل خلود عبد الله المري التي قدمت في عملها للبحث عن المتفجرات اسفل الماء، فهذا دليل على قوه الشرطة النسائية في شرطه دبي.

تدريبات خلود المر ي في شرطة دبي

وقال اللواء في شرطة دبي أيضا ان التدريب التي حصلت عليه خلود المري هي وزميلاتها استمر سته اشهر بتدريب مكثف ليتم تعليمهم على الغطس والبحث عن المتفجرات اسفل الماء والقيام بالتفتيش الامني في كافه المواقع والتعرف على الاجسام المشتبه بها، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في فك وتركيب القنابل بكافه أنواعها، اضافه الى قوتهم في التدريب والغوص على اعماق عاليه.

قالت خلود عبد الله المري انها تفخر بعملها في مجال الشرطه في شرطه دبي اذ تتلقى عددا من المهمام التي تعتبرها تحديًا وتطمح خلود المري لزيادة قوتها وقدرتها في هذا المجال لحبها وقدرتها الشخصية على خزض مثل هذه التحديات.