خلوه على كيفه يدور غيري كلمات ، قد يتسائل العديد منا حول التعرف على الأغاني العديدة و العديد من الأعمال الفنية المختلفة التي حظيت باهتمام كبير على الصعيدين المحلي والدولي العربي ، والتي نسمعها من قبل الأشخاص من حولنا ومن تلك الأغاني التي نتسائل عنها خلوه على كيفه يدور غيري كلمات وهي للفنان السعودي راشد الماجد ، ويعتبر الشخصيات المشهورة التي حققت النجاح والشهرة في الوطن العربي والمملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا .

من هو صاحب اغنية خلوة كيف يدور غيرك

صاحب أغنية “كيلو كيف يدور الآخرون” هو الفنان السعودي راشد الماجد. يمكن التعرف على أهم المعلومات المتعلقة بسبي راشد الماجد على النحو التالي

الاسم الكامل راشد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الماجد الخمشي العنزي.

الإسم المستعار راشد الماجد.

الإسم المستعار سندباد الأغنية العربية.

تاريخ الميلاد 27 يوليو 1969 م.

العمر 52 سنة.

مكان الميلاد المنامة – مملكة البحرين.

مكان الاقامة الدمام – المملكة العربية السعودية.

التحصيل العلمي الثانوية العامة.

جنسيتي سعودية.

الديانة مسلم.

اللغة الأم العربية.

المهنة مغني وملحن ورجل أعمال.

سنوات من النشاط بدأت عام 1984 وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا.

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من أجمل أغاني الفنان راشد الماجد حلو ورومانسية، وذات معدلات مشاهدة عالية جدًا، ويتربع رابط الاستماع إليها دائمًا على رأس محركات البحث، ويمكنك بالفعل الاستماع إليها “”.

أهم أعمال راشد الماجد

يمكن التعرف على أهم وأبرز أعمال راشد الماجد من خلال النقاط التالية

مقطع حظ دنيا.

قص سرك معي.

كليب حبيبي معايا.

كليب يا عينها.

قص الأشقر على الأشقر

كليب يا ناسينة.

مقطع مشكلتي.

كليب ابي شورك.

مقطع أخضر عنيد.

مقطع رصين منهم.

مقطع من التقى أحبائه.

مقطع إذا كان في ذهني.

خلوه على كيفه يدور غيري كلمات ، تعتبر إحدى الاغاني التي حظيت بشعبية كبيرة داخل الوطن العربي ودول الخليج ، وتأتي لأحد الفنانين الذين برزوا في مجال الغناء والطرب الفنان السعودي راشد الماجد ، والذي استطاع أن يكون قاعدة جماهيرية كبيرة بعد الأغاني التي قام بإلقائها .