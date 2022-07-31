خلى شعرك زى الحرير.. كيراتين طبيعي قوي هِيْفرد الشعر الخشن الهايش والمجعد بطريقة طبيعية بدون كوافِيْرات

تعتبر طريقة صنع الكيراتين الطبيعي من الطرق التي تبحث عنها الكثير من الفتيات، وذلك لأن الكيراتين الذي تصنعه الفتيات فِيْ أي صالون تجميل معروف بتلفه للشعر، وعمل البروتينات والمواد الكيميائية الفردية أمر خطير للغاية بالنسبة له. صحة الشعر، لكن الوصفات الطبيعية هِيْ الطريقة الأكثر أمانًا، حيث أنها تعطي نفس النتيجة مثل المادة الكيميائية الفردية، لكن الزيادة تعطي فوائد إضافِيْة للشعر وتحَلْ العديد من مشاكله المختلفة، وسنناقش كل ذلك أقل. .

كيفِيْة صنع الكيراتين الطبيعي فِيْ المنزل لفرد الشعر

ومن أفضل وصفات تمليس الشعر الطبيعي ما يلي –

1. وصفة للزيوت الدافئة

المكونات المطلوبة –

واحد أو كل الزيوت التالية (زيت الريحان – زيت جوز الهند – زيت اللافندر – زيت السمسم – زيت الزيتون).

خطوات تحضير زيوت الشعر الدافئة –

أضف جميع الزيوت معًا (إذا كنت تستخدم كل الزيوت) فِيْ طبق عميق وضعها فِيْ حمام مائي حتى تذوب جميع الزيوت.

بعد ذلك، اغسلي شعرك، ومشطيه وقسميه إلى أربعة أقسام، وباستخدام فرشاة فرد الشعر، ضعيه على فروة رأسك حتى أطراف شعرك.

اسحبي شعرك لأعلى فِيْ كعكة ثم غطيه بغطاء حراري أو غلاف بلاستيكي حتى تصبح الوصفة دافئة وتفتح المسام على رأسك وتتحقق الفائدة المرجوة.

بعد ساعتين على الأقل، اشطفِيْ رأسك بشامبو خالي من الكبريتات مناسب لنوع شعرك، ثم كرري هذه الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات فِيْ الأسبوع.

2. وصفة بياض البيض

المكونات المطلوبة –



بيضتان كبيرتان (فقط بياض).

خمس ملاعق كبيرة حَلْيب بودرة.

موزة كبيرة.

عصير ليمون.

طريقة تحضير وصفة عصير بياض البيض بالخطوات –

نضيف كل المكونات فِيْ وعاء مناسب ونمزجها جيداً، يمكنك مزجها أكثر فِيْ الخلاط الكهربائي.

اشطفِيْ الشعر جيداً ثم ضعي المزيج ودلكي فروة الرأس جيداً، ثم لفِيْ الشعر وغطيه بباروكة بلاستيكية.

اتركي الوصفة على شعرك لمدة ثلاث إلى أربع ساعات، ثم اشطفِيْ شعرك بالماء البارد وبلسم خالي من الكبريت، وتأكدي من تكرار هذا القناع واستخدامه مرتين إلى مرة فِيْ الأسبوع.

الكيراتين الطبيعي