خلى شعرك زى الهنود تطويل للركب بالخلطة الجبارة لتطويل وتكثيف الشعر ووقف التساقط نهائيا فِيْ 7 ليالي

يتميز شعر المرأة الهندية بكثافته ونعومته وطوله، وهُو ما تريده كل فتاة ؛ لذلك يبحث الجميع عن السر وراء جمال شعر المرأة الهندية، ومن خلال سطور هذا المقال سنعرض لكَمْ أهم الوصفات الهندية للشعر والتي يكَمْن فِيْها سر الشعر الطويل والسميك واللمع. تمتعت النساء الهنديات بمرور الوقت، مع العلم أن هذه الوصفات من مواد طبيعية متوفرة وليست باهظة الثمن وسهلة الاستخدام وفعالة فِيْ العناية بالشعر.

Amla أو وصفة عنب الثعلب الهندي

يتميز نبات عنب الثعلب الهندي، المعروف باسم (أملا)، باحتوائه على مضادات الأكسدة وفِيْتامين ج، وهما من العناصر التي تعزز نمو الشعر وتكثيفه.

مكونات وصفة أملا للشعر

تتكون وصفة amla مما يلي

ملعقة كبيرة من نبات amla المسحوق.

إضافة إلى ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير الوصفة

وصفة مكافحة غسل الأموال الحصرية هِيْ كَمْا يلي

امزج المكونات المذكورة أعلاه لتشكيل عجينة.

بعد ذلك، ضعي العجينة على شعرك وفروة رأسك، واتركيها على شعرك حتى يجف.

ثم اغسل الشعر بالماء الفاتر.

وصفة عصير البصل للشعر

يوقف عصير البصل تساقط الشعر ويساعد على تكثيف الشعر ويحفز نموه. وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الكبريت.

يحتوي عصير البصل أيضًا على المنجنيز، والبيوتين، والفلافونويد، وكذلك فِيْتامين سي، وحمض الفوليك، والفوسفور، والنحاس، مما يساعد على تحسين صحة الشعر وتعزيز نمو الشعر.

فِيْ وصفة عصير البصل هذه نحتاج الاتي

عصير بصل كبير.

بضع قطرات من زيت اللافندر.

طريقة تحضير الوصفة

تم تحضير هذه الوصفة على النحو التالي

اخلط المكونات.

ثم دلكي المزيج على فروة رأسك بأطراف أصابعك.

اتركي الخليط على الرأس لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك، اغسلي شعرك بشامبو مناسب خالٍ من الكبريت.

كرري الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع.

زيوت الشعر الهندي

تستخدم النساء فِيْ الهند زيت الشعر منذ العصور القديمة. لحمايته من الجفاف وإبقائه ناعمًا ولامعًا.

يعمل زيت الشعر أيضًا على تغذية بصيلات الشعر، وبالتالي إبطاء تساقط الشعر وزيادة كثافة الشعر وطوله.

من بين الزيوت التي تستخدمها النساء للشعر فِيْ الهند ما يلي

زيت جوز الهند. زيت اللوز الحَلْو. زيت الزيتون. زيت عضوي يمكنك أيضًا عمل مزيج من هذه الزيوت واستخدامها على شعرك للحصول على نتائج أفضل ؛ لأن فوائد هذه الزيوت تجتمع معًا.

ماء الأرز المخمر لنمو الشعر

يعتبر الأرز من أهم الوصفات الطبيعية للشعر لينمو بسرعة وفِيْ وقت قصير.

أحضر نصف كوب أرز + 3 أكواب ماء.

اشطف الأرز ثم انقعه فِيْ وعاء لمدة 30 دقيقة.

قم بتصفِيْة الماء فِيْ زجاجة رذاذ واستخدم هذا البخاخ للبشرة والشعر.

أو اتركيه لفترة أطول حتى يتخمر، وتستغرق عملية التخمير قرابة 48 ساعة، ثم استخدميها لإطالة الشعر.